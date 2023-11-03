國科會與500 Global合作 助台灣新創拓國際商機
為前進明年美國消費性電子展（CES），國科會台灣科技新創基地首度與國際知名加速器500 Global合作，舉辦專屬培訓課程，協助人工智慧（AI）、智慧醫療、運動科技等新創團隊，進行參展行前準備，拓展國際商機。
國科會今天發布新聞稿指出，在跨部會合作之下，2024年將第7度率領具國際競爭力的台灣新創赴美與會，目前已有95家團隊通過CES大會審查，台灣科技新創基地（TTA）首度與國際知名加速器500 Global合作，11月2至3日舉辦專屬培訓課程，協助參展新創行前準備。
國科會指出，產學及園區業務處處長許增如出席開訓儀式時表示，國科會自2018年成立TTA以來，積極率領台灣科技新創前進國際知名展會，CES身為世界最大消費性電子展，更是團隊爭取國際能見度與鏈結全球產業商機的最佳舞台，而新創團隊在展會的優異表現，也讓世界看見台灣。
許增如以Think Big and Go Global（立下大志、進軍國際），鼓勵團隊在參展期間積極表現、鏈結國際。
國科會表示，目前95家參展團隊，來自人工智慧/機器人、智慧醫療、智慧家居、智慧城市與永續、運動科技、智慧移動等6大領域，展現台灣科技新創豐富多元面向。
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