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談5G開放網路 王美花：台廠已具實戰經驗並行銷國際

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部長王美花今（3）日表示，台灣多年來因半導體、ICT 產業成熟等優勢，一直是全球可信賴的供應鏈夥伴，在5G開放網路（Open RAN）發展趨勢下，透過國際互通驗測、規模化商業實證，台廠已具實戰經驗並行銷國際。

經濟部今在台北國際會議中心（TICC）舉辦「2023 5G Summit」，王美花致詞時做了以上表示。

經濟部指出，「2023 5G Summit」包括有來自美、英、德等國驗測平台、系統整合商等，與我國台灣大哥大（3045）、仁寶、台林、光寶、宏達電旗下智宏網、和碩、啟碁、萊昂仕、雲達、廣達在內等業者，聚焦台廠在5G開放網路的供應鏈實力以及推動國際合作成果。

此外，經濟部近年也引領產業把握開放網路發展趨勢，積極推動我商與國際組織鏈結合作，特別是在Open RAN發展最活躍的美國、歐洲等，讓國際對台灣5G產業實力再認識。

經濟部於2020年啟動「開放網路驗測平台」，並於2021年與國際開放架構組織TIP（Telecom Infra Project）合作，建立亞太首座 5G 開放網路驗測平台，至今已協助25家台廠驗測產品，更有八家業者（台林、宏達電、和碩、啟碁、萊昂仕、鈺登、雲達、優達等）取得TIP標章，上架TIP市集（TIP Market Place），進一步打開國際市場，獲得包括台灣大哥大在內的國內外電信商、系統整合商的青睞與採用。

此外，專攻5G 開放網路的二家台廠（萊昂仕、雲達），在今年經濟部協助引介下，參加美國國防部及商務部國家電信暨資訊管理局（NTIA）共同主辦的5G挑戰賽（5G Challenge）與國際知名業者同台角逐總獎金700萬元美金，最終拿下5G 挑戰賽移動大獎等三大獎項，共獲200萬元美金，同時也是唯二入榜的亞洲供應商，它們的出色表現亦顯示台廠能量受美國及國際肯定。

經濟部表示，本次活動還邀請到國際開放架構組織 Telecom Infra Project (TIP)、美國北卡羅萊納州「先進無線實驗研究平台」 (AERPAW)，更集結了美國國家通信暨資訊管理機構（NTIA）、德國的i14y Lab、英國智慧無線接取開放網路創新中心 (SONIC Labs) 等三大開放架構驗測實驗室代表來台共襄盛舉，與我國產業針對開放網路架構驗測之挑戰與心得、佈建經驗，以及如何運用各國政策資源接軌國際市場等議題，以促進更深層、多元的供應鏈合作。

經濟部指出，本次5G Summit活動突顯經濟部在推進台灣與美、英、德等的國際鏈結成果，不僅展現台灣在行動通訊領域的能量，更促進與各國關鍵產業組織的深入對話與合作，進而提升台灣在國際5G市場的影響力。

5G 經濟部 美國

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