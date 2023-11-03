擴大投資台灣 微程式資訊台中興建企業總部暨研發中心

投資台灣事務所今（3）日再添五家企業擴大投資台灣，包括台商回台方案的微程式資訊與中小企業方案的亞細亞氣密隔音窗、協順鐵線廠、大園汽電共生與某半導體測試介面專用電路板製造商。

經濟部表示，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,419家企業超過2兆1,553億元投資，預估創造14萬8,161個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有300家台商投資約1兆2,202億元，創造8萬7,044個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」已吸引944家中小企業投資約4,396億元，帶來3萬5,045個就業機會，後續尚有16家企業排隊待審。

經濟部指出，微程式資訊為產業科技設計服務公司，致力於協助各產業導入科技管理方案。該公司在YouBike微笑單車的資訊系統整合與數據分析上扮演重要角色，是共享交通先驅YouBike在台灣成功推行的關鍵之一。

微程式資訊的核心技術垂直整合，涵蓋使用者研究、行動APP、雲端維運平台至大數據分析等領域。為了確保競爭優勢並持續研發新技術，微程式資訊擬增聘本國高端研發人員，規劃未來於台中市南屯區投資建置企業總部暨研發中心，不僅強化「智慧支付」、「智慧單車」及「智慧製造」等三大服務內容及版圖，更朝向綠建築標準規劃，期許成為各產業的科技服務夥伴，同時兼顧環境保護。

亞細亞氣密隔音窗公司主要生產鋁氣密隔音窗、鋁格柵及鋁單元帷幕，以自有品牌「Asia」在台深耕數十載。看好消費品市場蓬勃發展，該公司決定跨足紙製印刷品包材市場，擬聘僱72名本國員工，投資逾六億於台中潭子區建置生產總基地，導入智慧化設備與物聯網系統，整合產品製程、增加產能與提升品質；新廠區將設置屋頂型太陽能板，以逐步落實節能減碳。

協順鐵線廠成立近50年，從早期的鐵線加工廠轉型生產建築五金扣件，例如鐵線、鋼鐵釘等，為了增加生產新品項螺紋牙桿，協順鐵線廠擬增聘3名本國員工，投資逾2.5億元於臺南歸仁區興建廠房，採購自動化設備並將生產資訊聯網，達到即時管理與降低生產成本。新廠將設置屋頂型太陽能發電系統，使用節能電器與種植喬木等，希冀成為業界永續經營的典範。

大園汽電共生股份有限公司是大園工業區內製造業的重要能源供應企業，透過汽電共生機組供應區內廠家所需蒸汽與電力。在政府2050淨零碳排的政策引導下，大園汽電致力於節能減碳，規劃投資逾11億元增設汽電共生機組，採用自動化控制系統，全日監控設備運轉情形，安全且穩定的生產蒸汽與電力，成為廠商安心生產的夥伴，並期望將大園工業區打造為低碳、低汙染的產業園區。

此外，經濟部還提到，由於5G、AI與高效能運算(HPC)等新應用，快速驅動半導體產業朝向異質整合、高階3D封裝發展，而隨著製程複雜度增加，晶圓測試技術也要跟著同步升級。北部某科技公司為半導體測試介面專用電路板製造商，規劃增聘10名本國員工，投資逾8億元於北部廠區增設探針卡專用電路板產線，引進MES與ERP系統，進行自動化排程、生產與品檢，提高管理效率；新產線將使用低碳排設備與建置廢水循環回收系統，努力朝向綠色製程發展。

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