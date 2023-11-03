促衛星產業發展 國科會：升級發射場等4路並進

台灣太空國際年會今天落幕，國科會表示，將持續加速衛星產業發展，包括培育衛星系統新創、推動國內衛星計畫、升級發射場、開發衛星運載火箭；同時，政府要加碼400億元發展低軌通訊衛星等，期程將至2031年。

2023台灣太空國際年會（TASTI）今天結束為期5天的議程，來自超過15個不同國家的與會者，舉辦6場研討會、發表200篇學術研討成果，27家國內或跨國產業界廠商，設置展示區提供交流、洽談平台，讓產官學研界藉機深入探討太空科學、技術、法律政策、新太空領域、通訊韌性和關鍵元件等主題。

總統蔡英文在開幕式致詞表示，台灣第3期「國家太空科技發展長程計畫」從2019年開始，在10年內投入新台幣251億元，現在要加碼超過400億元，投入低軌通訊衛星的研製、規劃國家發射場，以及人才的培育。

國科會指出，400億元經費來源為科技預算，時程預計自2021年起至2031年止，內容包含低軌通訊衛星計畫、入軌火箭計畫、太空產業推動與人才培育計畫、新創追星計畫、以及國家射場建置與營運計畫等。

國科會副主委林敏聰出席閉幕式致詞時表示，在全球太空產業發展浪潮中，台灣已擬定戰略，在衛星製造、發射服務、地面設備和應用服務等4大市場中找到定位。

他進一步指出，後續將持續加速衛星產業發展，包括培育衛星系統新創公司、推動國內衛星計畫、升級發射場，以及開發能夠到達低軌道的衛星運載火箭，透過公私協力與國際合作，培養具韌性的國家太空工業團隊，讓台灣的太空產業在國際舞台上蓬勃發展。

國家太空中心主任吳宗信則表示，今年TASTI有5國太空機構與會，共吸引近2000人次參與，討論主題廣泛且深刻，透過專家學者的分享與現場產學界互動，期待推動台灣太空各方面發展。

吳宗信說，國家太空中心將繼續致力推動衛星產業發展，在太空教育和參與方面，也會持續激勵下一代太空愛好者，因為鼓勵年輕人探索宇宙將點燃對太空科技的熱情，是國家未來的投資，也是實踐對全球太空進步的承諾。

受邀代表國外貴賓致詞的美國太空商業經濟專家奧康奈（Kevin O’Connell）表示，在美國，所有公司都是太空經濟的一環，且在俄烏戰爭中，大眾已了解太空能扮演的關鍵角色，要對太空產業有信心，太空產業將在2040年達兆元規模，將會需要產學界集體合作，而太空安全與永續，會是需要關注的議題。

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