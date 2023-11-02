土徵小組達共識 中科二期再兩關拼年底出內政部

內政部土地徵收審議小組（土徵小組）今(2)日上午召開大會前共識會議，聽取中科管理局就「台中園區擴建二期計畫」進行徵收土地之公益性及必要性評估報告；會議決議請科管局就本計畫選址的不可替代性等事項補充資料後，將儘速提請土徵小組大會討論。

內政部表示，今日委員討論主要關切的重點為如何加強維護原地主權益，並讓本計畫能以順利推動，故建議科管局需加強溝通，儘量以協議方式取得用地，並協助及督請區內高爾夫球場與會員進行球證補償協商事宜。同時也建議科管局要確實掌握此計畫各階段辦理情形及進度，讓園區擴建能以如期推動。

此外，對於評估報告內容部分，本次會議則請科管局就本計畫選址的不可替代性、對地區交通的影響評估與因應措施、隔離綠帶的設置規劃，以及用水用電計畫、廢棄物處理等事項再予補充修正，以供月底大會討論參考。

內政部重申，今日專案小組會議是由土徵小組的部分委員所組成，主要目的在土徵小組大會前預先聽取本計畫的規劃內容，與採徵收手段取得土地的公益性及必要性，並彙整意見提供後續大會討論時參考，期待能使大會更順暢完備，本計畫也能拚12月出內政部。

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