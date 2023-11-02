快訊

出事了！小兒子驚傳持棍棒毆人「全身是血」 羅時豐證實：人生好難

郭台銘連署書數量揭曉！郭辦宣布送交逾103萬份 各地連署站未來規劃曝

日本地圖見「這2字」別急著進去 老司機揭暗黑真相：不是普通餐廳

台灣新創新加坡SWITCH展傳捷報 大氣電漿晉升前十強

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

為協助台灣新創進軍東南亞市場，國發會攜手證交所及經濟部亞灣新創園，由國發會副主委高仙桂近日率領27家優質新創赴新加坡，參加亞洲新創指標性展會SWITCH (Singapore Week of Innovation and Technology)，並首度設立台灣館。

國發會指出，在SWITCH展會的新創競賽(SLINGSHOT)中，台灣有四個新創團隊自全球4,700多個參賽團隊中脫穎而出進入前50強，分別是AP PLASMA(大氣電漿)、Avalanche Computing(奎景運算科技)、Cooby(酷比數位科技)、Taichimetal Material Technology(態金材料科技)。其中，AP PLASMA更晉升前十強，實屬不易。

國發會還提到，此次是台灣首度於SWITCH以國家新創品牌Startup Island TAIWAN設立台灣館，以Digital Transformation Solutions、Enterprise Enabling Technologies、Social Impact Tech等主題對外展示24家優質新創的軟硬技術實力，吸引來自新加坡、越南、美國、日本、韓國、印度、澳洲、沙烏地阿拉伯等國的企業及投資機構前來洽談，可望促成進一步的合作。

國發會在SWITCH展會期間，也舉辦「Taiwan Tech Solution Day in Singapore」，由此次參與的團隊，包括指標型新創NEXT BIG如FunNow(曙客)、Gogolook(走著瞧)、CyCraft(奧義智慧科技)、Tron Future(創未來科技)等，分享AI、5G等創新科技如何實現更智慧的未來生活，以及台灣資本市場在促進數位轉型上的助力。論壇現場吸引來自新加坡、日本、美國、印尼、澳洲等近百位創投、學研及媒體人士參與，有助擴大台灣的國際能見度。

此外，國發會也指出，此次赴新加坡的另一大重點，即是協助新創鏈結東南亞市場資源及人脈網絡，為此，高仙桂亦率領團隊拜會重要策略性投資人，包括積極布局東南亞數位創新領域、投資印尼Gojek等獨角獸的Golden Gate Ventures。同時，也深化與新加坡創業行動社群(Action Community for Entrepreneurship, ACE)的合作，ACE於2022年即與經濟部亞灣新創園推動「台星新創交流計畫」，未來將持續擴大協助雙邊的新創公司引介資源、落地拓展。

國發會表示，新加坡匯聚全球企業、創業家、投資者，是各國進入東協的重要門戶，也是全球最活躍的投資地區之一。未來政府也將持續與東南亞建立常態性的雙向交流、落地服務，有系統地協助雙邊企業在商情和資源媒合上更加緊密和暢通。

東南亞 國發會 新加坡

延伸閱讀

「青年看世界」系列／劉秉叡觀點：從新加坡英語化看臺灣雙語政策

2023全球最富裕國 新加坡奪冠 卡達排名贏美國

鼓勵各機關運用數位創新策略及措施 國發會辦理「政府服務獎」

賴清德：增加外國人才來台誘因 提升台灣競爭力

相關新聞

富邦連3年穩居台灣最大集團 台積電首度擠進前10大

CRIF中華徵信所今天公布最新調查顯示，資產總額排名中，富邦集團以資產總額新台幣12兆4904億元，連續第3年穩坐台灣第...

政院核定「晶創台灣方案」10年3000億四布局 不排除外商

行政院院會今天通過國科會「晶片驅動台灣產業創新方案」（簡稱「晶創台灣方案」）報告案，規劃113年科技預算120億元，未來...

美國降息時間有得等？高盛：維持高利率環境至明年、看好這兩國股市

2023年即將結束，回顧今年，全球經濟動能優於預期，高通膨使得美國持續調升利率，但股市在下半年陷入回檔盤整，新興國家開始...

碳費困境 1／企業減碳成本每噸6,000元 對照300元碳費 真能鼓勵減碳抑或引發擺爛效應

「外面流傳未來碳費開徵後，溫管基金一年可收到600多億元碳費，這樣的估算太多了，但『數十億』以上，應該是跑不掉。」2025年，台灣將開徵碳費，儘管費率要到今年底才公布，不過，企業間「流行」的算法，仍是依照環境部幾年前委外報告建議的每噸300元來估算，由此推算出兩年後政府能收到多少碳費。

貿易壁壘調查 2／比貿易調查更值得警惕 府院重估大陸經濟滑坡對台灣影響

不亞於大陸貿易壁壘調查對台灣可能造成的影響，政府部門與學術機構近來更關注兩大課題，一是若大陸經濟不像以前那般大幅成長，進入另一個「新常態」時，會對台灣造成什麼影響？其二是，如何以新視角看待新常態下的中國大陸？

貿易壁壘調查 1／十月危機解除 ECFA卻仍在大陸貿易報復陰影下

進入10月，先前在業界傳得沸沸揚揚的「10月危機」之說，也就是中國大陸先前預告要在10月12日公布對台貿易壁壘調查報告，讓不少人國慶連假也如坐針氈。不料，9日一早，大陸商務部就在官網宣布，延長調查期限三個月，這意味什麼？兩岸接下來還能怎麼過招？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。