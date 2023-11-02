台灣新創新加坡SWITCH展傳捷報 大氣電漿晉升前十強

為協助台灣新創進軍東南亞市場，國發會攜手證交所及經濟部亞灣新創園，由國發會副主委高仙桂近日率領27家優質新創赴新加坡，參加亞洲新創指標性展會SWITCH (Singapore Week of Innovation and Technology)，並首度設立台灣館。

國發會指出，在SWITCH展會的新創競賽(SLINGSHOT)中，台灣有四個新創團隊自全球4,700多個參賽團隊中脫穎而出進入前50強，分別是AP PLASMA(大氣電漿)、Avalanche Computing(奎景運算科技)、Cooby(酷比數位科技)、Taichimetal Material Technology(態金材料科技)。其中，AP PLASMA更晉升前十強，實屬不易。

國發會還提到，此次是台灣首度於SWITCH以國家新創品牌Startup Island TAIWAN設立台灣館，以Digital Transformation Solutions、Enterprise Enabling Technologies、Social Impact Tech等主題對外展示24家優質新創的軟硬技術實力，吸引來自新加坡、越南、美國、日本、韓國、印度、澳洲、沙烏地阿拉伯等國的企業及投資機構前來洽談，可望促成進一步的合作。

國發會在SWITCH展會期間，也舉辦「Taiwan Tech Solution Day in Singapore」，由此次參與的團隊，包括指標型新創NEXT BIG如FunNow(曙客)、Gogolook(走著瞧)、CyCraft(奧義智慧科技)、Tron Future(創未來科技)等，分享AI、5G等創新科技如何實現更智慧的未來生活，以及台灣資本市場在促進數位轉型上的助力。論壇現場吸引來自新加坡、日本、美國、印尼、澳洲等近百位創投、學研及媒體人士參與，有助擴大台灣的國際能見度。

此外，國發會也指出，此次赴新加坡的另一大重點，即是協助新創鏈結東南亞市場資源及人脈網絡，為此，高仙桂亦率領團隊拜會重要策略性投資人，包括積極布局東南亞數位創新領域、投資印尼Gojek等獨角獸的Golden Gate Ventures。同時，也深化與新加坡創業行動社群(Action Community for Entrepreneurship, ACE)的合作，ACE於2022年即與經濟部亞灣新創園推動「台星新創交流計畫」，未來將持續擴大協助雙邊的新創公司引介資源、落地拓展。

國發會表示，新加坡匯聚全球企業、創業家、投資者，是各國進入東協的重要門戶，也是全球最活躍的投資地區之一。未來政府也將持續與東南亞建立常態性的雙向交流、落地服務，有系統地協助雙邊企業在商情和資源媒合上更加緊密和暢通。