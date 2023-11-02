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法國電力再生能源攜手成功大學 簽署產學合作備忘錄

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

法國電力再生能源，具備超過十年離岸風電案場開發經驗，在全球擁有11.4GW的淨容量裝置，今日宣佈與國立成功大學簽署產學合作備忘錄（MoU），盼透過技術合作與學術交流，加速台灣浮式風電技術發展。

可在蘊含豐富風力資源的深海地區安裝風機的浮動式風電技術，為全球再生能源發展帶來新的機會。透過這次的合作備忘錄，法國電力再生能源未來將能貢獻所長，將其在離岸風場開發經驗以及浮動式風電技術上的專業知識，與成功大學水利及海洋工程學系離岸結構及再生能研究室合作，進行研究；同時，法國電力再生能源也可望擔任產業講師為成大學生授課，並希望有機會安排學生實習，協助同學深入瞭解能源產業的生態環境並獲得寶貴的實業與操作經驗，培育台灣在地相關專業人才。

法國電力再生能源台灣市場總經理張明侖表示，台灣為法國電力再生能源全球業務版圖中的重要市場，我們非常重視，也很高興台灣準備發展對整體環境更加友善的浮動式風電技術。我們也很開心能與成功大學這樣專攻水利、海洋和環境工程領域研究的知名學術機構攜手，運用法國電力再生能源在浮動式風電的豐富知識、經驗與資源，一起探索台灣發展浮動式風電的更多機會和可能性。

國立成功大學水利及海洋工程學系教授暨副教務長楊瑞源表示，我們非常榮幸能與法國電力再生能源合作，為台灣未來的人才提供更多離岸風電的研究資源。今年，成大水利及海洋工程學系的學生團隊Orein參加2023國際浮式風能挑戰賽 (2023 Floating Wind Challenge)，遠赴荷蘭海牙席凡寧根海灘測試我們的浮動式風機載台模型，最終榮獲兩項大獎肯定，也讓我們對浮動式風電的研究充滿信心。未來我們也將在法國電力再生能源的支持下，持續探索相關技術的發展。

多年來，法國電力再生能源一直默默耕耘浮動式風電相關技術，目前已與合作夥伴共同開發全球首座使用張力腿平台 （Tension Leg Platform，簡稱 TLP）的浮動示範風場 — 大普羅旺斯離岸風場（Provence Grand Large）；這座鄰近南法馬賽的浮動示範風場距離隆河畔聖路易港（Port-Saint-Louis-du-Rhône）岸邊17公里，共配置三座法國開發離岸風場迄今最大型的8.4MW浮動式風機，總裝置容量為25MW，預計於2024年正式啟用。

在台灣，法國電力再生能源（佔80.1％）和台亞風能（佔19.9％）共同持有開發位於彰化縣外海的「蔚藍海彰化離岸風場」（前身為環洋離岸風力發電計畫），法國電力再生能源同時擁有正在開發階段、總裝置容量超過1GW的浮動式「蔚藍海苗栗離岸風場」。

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