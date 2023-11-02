快訊

出事了！小兒子驚傳持棍棒毆人「全身是血」 羅時豐證實：人生好難

郭台銘連署書數量揭曉！郭辦宣布送交逾103萬份 各地連署站未來規劃曝

日本地圖見「這2字」別急著進去 老司機揭暗黑真相：不是普通餐廳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國降息時間有得等？高盛：維持高利率環境至明年、看好這兩國股市

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
高盛投資展望看好日本及印度股市。記者陳儷方／攝影
高盛投資展望看好日本及印度股市。記者陳儷方／攝影

2023年即將結束，回顧今年，全球經濟動能優於預期，高通膨使得美國持續調升利率，但股市在下半年陷入回檔盤整，新興國家開始降息後，2024年美歐的貨幣政策也將出現轉折，高盛資產管理認為，長期而言，新興國家經濟體的重要性攀升，除科技股外，印度日本股市值得關注，債券將受惠於降息，看好美國投資級債券。

高盛資產管理策略顧問方案組國際主管張信勵（James Ashley）表示，接下來美國經濟將維持疲弱正成長還是進入衰退，不得而知，但可以確定的是接下來美國經濟成長幅度會大幅放緩；大家最關切的殖利率停止倒掛時間，則看聯準會的政策態度，當Fed出現非常鴿派的言論時，就有機會看到殖利率曲線恢復正常，預期應該是2024年後段的事了。

高盛的投資展望看好日本及印度股市，張信勵表示，日本企業已逐漸重視股東權益與回報，相較於歐美市場的緊縮政策，日本央行的寬鬆政策、日圓趨貶有助於增加出口類股的企業獲利。

目前日本的實質利率處於負利率水準，張信勵表示，日本在經歷長期通縮之後，未來有望擺脫通縮並進入通膨，對於整體經濟與企業而言屬於正面訊息。至於現階段疲弱的日圓匯價，張信勵認為，未來應該會有比較明顯的升值幅度，但日圓與日本貨幣政策的關係，近年來已非常弱化，且日圓匯價與日股之間的相關性也下降。

高盛看好印度，則是因為其接近兩位數字的經濟成長率，印度名目GDP成長率接近10％，未來也會維持大幅成長，股市報酬更高，印度投資人看好印度股市前景，因此認為是投資布局不可或缺的市場之一。

美國經濟 聯準會 高盛 印度 日本 通膨 降息 匯價

延伸閱讀

【尋找和平的關鍵】EP.05 美國何時停止擴張？

Fed何時開始降息？市場押注明年6月 認為Fed已完成升息

市場預期高利率維持更久時間 美元短票基金受惠

彩虹印度：同志除罪化之後，印度距離同婚合法還有多遠？

相關新聞

富邦連3年穩居台灣最大集團 台積電首度擠進前10大

CRIF中華徵信所今天公布最新調查顯示，資產總額排名中，富邦集團以資產總額新台幣12兆4904億元，連續第3年穩坐台灣第...

政院核定「晶創台灣方案」10年3000億四布局 不排除外商

行政院院會今天通過國科會「晶片驅動台灣產業創新方案」（簡稱「晶創台灣方案」）報告案，規劃113年科技預算120億元，未來...

美國降息時間有得等？高盛：維持高利率環境至明年、看好這兩國股市

2023年即將結束，回顧今年，全球經濟動能優於預期，高通膨使得美國持續調升利率，但股市在下半年陷入回檔盤整，新興國家開始...

碳費困境 1／企業減碳成本每噸6,000元 對照300元碳費 真能鼓勵減碳抑或引發擺爛效應

「外面流傳未來碳費開徵後，溫管基金一年可收到600多億元碳費，這樣的估算太多了，但『數十億』以上，應該是跑不掉。」2025年，台灣將開徵碳費，儘管費率要到今年底才公布，不過，企業間「流行」的算法，仍是依照環境部幾年前委外報告建議的每噸300元來估算，由此推算出兩年後政府能收到多少碳費。

貿易壁壘調查 2／比貿易調查更值得警惕 府院重估大陸經濟滑坡對台灣影響

不亞於大陸貿易壁壘調查對台灣可能造成的影響，政府部門與學術機構近來更關注兩大課題，一是若大陸經濟不像以前那般大幅成長，進入另一個「新常態」時，會對台灣造成什麼影響？其二是，如何以新視角看待新常態下的中國大陸？

貿易壁壘調查 1／十月危機解除 ECFA卻仍在大陸貿易報復陰影下

進入10月，先前在業界傳得沸沸揚揚的「10月危機」之說，也就是中國大陸先前預告要在10月12日公布對台貿易壁壘調查報告，讓不少人國慶連假也如坐針氈。不料，9日一早，大陸商務部就在官網宣布，延長調查期限三個月，這意味什麼？兩岸接下來還能怎麼過招？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。