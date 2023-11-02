美國降息時間有得等？高盛：維持高利率環境至明年、看好這兩國股市

2023年即將結束，回顧今年，全球經濟動能優於預期，高通膨使得美國持續調升利率，但股市在下半年陷入回檔盤整，新興國家開始降息後，2024年美歐的貨幣政策也將出現轉折，高盛資產管理認為，長期而言，新興國家經濟體的重要性攀升，除科技股外，印度及日本股市值得關注，債券將受惠於降息，看好美國投資級債券。

高盛資產管理策略顧問方案組國際主管張信勵（James Ashley）表示，接下來美國經濟將維持疲弱正成長還是進入衰退，不得而知，但可以確定的是接下來美國經濟成長幅度會大幅放緩；大家最關切的殖利率停止倒掛時間，則看聯準會的政策態度，當Fed出現非常鴿派的言論時，就有機會看到殖利率曲線恢復正常，預期應該是2024年後段的事了。

高盛的投資展望看好日本及印度股市，張信勵表示，日本企業已逐漸重視股東權益與回報，相較於歐美市場的緊縮政策，日本央行的寬鬆政策、日圓趨貶有助於增加出口類股的企業獲利。

目前日本的實質利率處於負利率水準，張信勵表示，日本在經歷長期通縮之後，未來有望擺脫通縮並進入通膨，對於整體經濟與企業而言屬於正面訊息。至於現階段疲弱的日圓匯價，張信勵認為，未來應該會有比較明顯的升值幅度，但日圓與日本貨幣政策的關係，近年來已非常弱化，且日圓匯價與日股之間的相關性也下降。

高盛看好印度，則是因為其接近兩位數字的經濟成長率，印度名目GDP成長率接近10％，未來也會維持大幅成長，股市報酬更高，印度投資人看好印度股市前景，因此認為是投資布局不可或缺的市場之一。

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