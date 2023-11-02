綠氫驅動淨零發展 勤業：政策優化助氫能發展

勤業眾信聯合會計師事務所發布《全球氫能源市場展望：綠氫如何重塑全球能源格局》報告，內容指出，地緣政治與極端氣候將會持續影響全球能源市場，落實能源轉型以加速去碳步伐並提升能源韌性已刻不容緩。根據Deloitte全球（Deloitte Global）氫能發展路徑探索模型 （Hydrogen Pathway Explorer, HyPE），潔淨氫能將是實現碳中和與因應氣候變遷的關鍵，若想在 2050 年實現全球碳中和，潔淨氫能市場產能須於2030 年達到 1.7 億噸氫氣當量，2050 年達到 6 億噸氫氣當量，而政策與產業供應鏈布局是決定性影響因素。

勤業眾信聯合會計師事務所能源資源與工業產業負責人溫紹群表示，國際能源署（International Energy Agency, IEA）指出若於 2050 年達成淨零排放目標，氫能需至少占整體能源使用 13%，然而截至2021年，氫能僅占全球能源使用之2.5%，顯示氫能發展刻不容緩，其中潔淨氫更是促成去碳化的關鍵。潔淨氫能技術之生產過程不會產生碳排，為真正永續之技術解決方案，是全球建構能源韌性，促成永續發展的關鍵。

勤業眾信聯合會計師事務所電力、公用事業與再生能源產業負責人林孟衞指出，氫能產業的擴大不僅推動了再生能源的部署，有助於實現電動化和去碳目標，還可透過豐富供應商結構增強能源系統面對地緣政治衝擊的韌性。潔淨氫的生產投資涉及太陽能發電設備、電解場、運輸設備等建置，透過審慎評估投資標的，多方部署提升供應鏈韌性，帶動產業發展確保能源安全。

成本是潔淨氫能擴大部署的重要驅動因素，根據Deloitte調查，目前清潔能源製氫綜合成本高於化石燃料製氫，到2025年綠色純氫製取成本為2.5-5美元/公斤，比灰氫至少高出1.5美元/公斤。建議政府運用政策工具，包含直接補貼、碳差價合約（CCfDs）、財政激勵等，彌合潔淨製氫技術與化石燃料製氫技術之間的成本差距，加速綠氫發展。此外，政府應設立明確的去碳路徑，為氫能的發展前景提供可見度和公信力，有助企業規劃減碳目標。並建立全球統一、清楚且透明的綠氫認證規則，除了考量溫室氣體，也應將其他永續標準納入考量，包含治理、社會等，以確保全球公平競爭，減少資訊不對等所衍生之誤會與溝通成本。

根據Deloitte預測，2050年全球氫能出口超過7,500萬噸氫氣當量。主要出口地位於再生能源資源豐富、土地供應充足之處，如澳洲、非洲和拉丁美洲等地區，目前包含日本、韓國與部分歐洲地區，目前與該地區簽訂合作條約，預計上述地區未來出口之氫氣當量將會占超過65%之洲際貿易。

企業與需求方應構建多元化價值鏈，關鍵設備、原物料供應商與貿易夥伴等應避免來自單一供應地，以防範氫經濟規模擴大過程中出現成本瓶頸，並與合作供應商建構長期合約，降低生產風險與價格波動，提升市場穩定性；並透過建立全球夥伴關係，不僅加速知識與技術交流，也提高供給來源多樣性，藉由發展多邊關係、促進科學和工業合作以及合理投資生產和運輸資產以確保該地能源安全與穩定。

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