亞洲非投資級債殖利率達12% 經濟基本面持穩、可留意布局時機

觀察IMF最新發布的全球經濟展望預測，印度、中國大陸、越南及印尼明年度分別有6.3%、4.2%、5.8%、5.0%經濟成長率，可見到新興亞洲經濟復甦步調堅實。法人指出，目前亞洲非投資級債殖利率達12%以上 。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊表示，亞洲非投等債相較全球及美歐非投等債更具收益率高特性；並擁有低存續期間、低利率敏感度特性。目前ML亞洲非投等債指數殖利率約12.15%，利差726bps，亞洲非投等債價格指數至55.7美元、相對100美元票面相對低位，價值面深具優勢。

從基本面觀察，印尼拚經濟復甦，煤炭及金屬等需求持續，且市場看好房市銷售前景，預期相關債券價格將有所支撐，故看好煤炭、金屬及房地產公司債表現。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，印度各項景氣指標Q3仍保持韌性，9月製造業PMI57.5延續擴張，新年度預算優先創造就業和基建，政府提及2024財年電信行業收入將同比增長逾30%，加上年度預算於再生能源領域投資3,500億盧比，可關注鋼鐵、再生能源及電信債券表現。

在操作策略上，台新新興短期非投資等級債券基金（00734B）經理人張瑋芝指出，在美債殖利率仍偏高下，市場偏好高息收、存續期間較短產品，短天期高收債長期投資價值浮現，故方向可專注短天期、基本面佳、融資需求低、管制風險低且安全的標的；產業上，相對看好石油與天然氣產業、具防禦特性的通訊產業。

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