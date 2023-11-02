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中嘉命硬「三嫁不成」 首富也買不到

聯合報／ 記者何醒邦／台北報導
有線電視集團中嘉，曾創下「三嫁不成」紀錄，連旺中集團蔡衍明、頂新魏家等台灣首富都買不到。圖／中嘉提供
有線電視集團中嘉，曾創下「三嫁不成」紀錄，連旺中集團蔡衍明、頂新魏家等台灣首富都買不到。圖／中嘉提供

目前約一○三萬收視戶的有線電視集團中嘉，曾創下「三嫁不成」紀錄，連旺中集團蔡衍明、頂新魏家等台灣首富都買不到；交易案從二○一二年拖到二○一八年，最後ＮＣＣ才附但書同意交易。三立若持有中嘉上層股權，恐違反當時ＮＣＣ所設立的負擔條款。

外資安博凱二○○七年併購中嘉後，二○一二年旺中集團欲收購，當時ＮＣＣ設下必須與中天新聞台完全切割等條件，迫使旺中放棄。之後，頂新魏家及電信大老遠傳的徐旭東，也與中嘉簽訂交易契約，但最後併未完成交易。

早想獲利了結的安博凱，遲遲無法退出台灣市場，創下審查期間最久、替換買家次數最多的有線電視產業交易紀錄，還被市場戲稱「中嘉命硬、三嫁不成」。

二○一八年十二月，以宏泰集團掌門人林鴻南為首、達勝集團董事長郭冠群操盤的團隊，經ＮＣＣ審查通過，以五百一十五億元向安博凱收購中嘉全部股權，但ＮＣＣ要求「非經本會核准，參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東，不得直接或間接經營或控制新聞頻道。」因此三立若持有中嘉上層股權，恐違反當時的規定。

另外，像是以公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金轉投資的璽兆與銓陞投資公司，也投資中嘉，當時教育部頗有意見；但ＮＣＣ最後還是同意，不過要求宏泰基金必須在十年投入四十億元做公益，其中每年要投入約四千萬元做為媒體識讀。

ＮＣＣ表示，宏泰基金承諾投入媒體識讀教育部分，已於二○一九至二○二二年累計履行二億六千餘萬元，尚符合承諾；至於該基金是否在十年拿四十億元做公益，即前五年不低於十五億、後五年不低於廿五億元，則非ＮＣＣ監理範圍。

教育部 蔡衍明 團隊

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