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9月上升曇花一現？10月PMI回跌 連8月緊縮

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
10月PMI指數持續低迷，企業心態轉為保守，各種採購放慢。本報資料照片
10月PMI指數持續低迷，企業心態轉為保守，各種採購放慢。本報資料照片

中華經濟研究院昨天發布十月台灣製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），經季節調整後指數較上月回跌至百分之四十七點一，緊縮速度加快，連續八個月緊縮。

中經院表示，十月回跌，顯示九月上升的星火無法燎原、僅是曇花一現，主要是地緣政治風險以哈戰事、通膨升溫，以及美國擴大ＡＩ（人工智慧）晶片禁令等，都增加廠商不確定因素，以致市場信心不足，呈現保守觀望氛圍。

台灣永續供應協會理事長賴樹鑫表示，近期ＰＭＩ都是起起伏伏，他以「三保」形容目前業者心態，也就是「看法保守、態度保留、保持觀望」，再看後續情況。

九月ＰＭＩ因為部分產業出現短急單，總指數回升二點七個百分點至百分之四十八點二，緊縮速度趨緩。不過最新十月ＰＭＩ再度回跌一點一個百分點到百分之四十七點一，緊縮速度加快。

中經院院長葉俊顯表示，整體而言，十月調查廠商結果顯示九月星火無法燎原，整體產業氛圍保守，最近幾個月雖有感覺即將破繭而出，但要國際經濟景氣配合，才能訂定因時制宜的採購策略，有些產業如工具機、自行車等較悲觀廠商，甚至預期明年第二季訂單才會出來，業者資金壓力變大。

中經院助理研究員陳馨蕙指出，九月有ＡＩ短急單，但十月沒有看到更強的需求，雖然大部分業者沒有實體營運衝擊，但是因為以哈戰爭等地緣政治風險升溫，加上國際通膨壓力再起、美國ＡＩ晶片禁令等，都讓整體不確定狀況攀升，並衝擊對需求展望，因此雖有短期單，但信心不足。她說，廠商最悲觀是去年第四季，但目前看不到長期景氣，因此心態轉為保守，各種採購動作放慢。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢表示，近幾個月ＰＭＩ都是上上下下，沒有太多變化，國發會九月景氣燈號的領先指標也是往下，驗證ＰＭＩ仍是低迷，沒有好轉跡象。

簡錦漢表示，全球經濟救世主只有美國，美國第三季經濟成長率很不錯，但也是服務業好，能否拉動全球經濟表現，還要再觀察。另一個主力是中國大陸，狀況非常不好，製造業ＰＭＩ跌破五十，服務業如房地產持續低迷，期待它拉動也要再等，目前就是還在等待黎明。

美國 指數

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