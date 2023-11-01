景氣好轉只是曇花一現！10月PMI指數再回跌到47.1% 連八個月緊縮

中經院今天發布10月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整後指數較上月回跌47.1%，緊縮速度加快，連續八個月緊縮。中經院表示，10月回跌，顯示9月上升的星火無法燎原而曇花一現，主要是地緣政治風險以巴戰事、通膨升溫，以及美國擴大AI晶片禁令等，都增加廠商不確定因素，以致市場信心不足，呈現保守觀望氛圍。

台灣永續供應協會理事長賴樹鑫表示，近期PMI都是起起伏伏，他以「三保」形容目前業者心態，也就是「看法保守、態度保留、保持觀望」，再看後續情況。

9月PMI因為某些產業出現短急單，總指數回升2.7個百分點至48.2%，緊縮速度趨緩，且季調後的新增訂單與生產指數分別大幅回升都回到50%以上，中斷連兩個月緊縮轉為擴張。不過今天最新10月PMI再度回跌1.1個百分點到47.1%，緊縮速度加快。

五項組成指標中，從新增訂單、生產指數、人力僱用、供應商交貨時間及存貨全數呈現緊縮，指數都低於50%，其中經季調之新增訂單、生產指數都是由上月的擴張轉為緊縮，前者回跌3.4個百分點到48.3%，後者也跌3.5個百分點到49.4%。

中經院院長葉俊顯表示，10月PMI小幅回跌到47.1%，顯示9月化學生技及電子光學等產業的急單曇花一現，導致10月的新增訂單及生產指數也同步回跌，兩指數都只維持一個月擴張狀態。整體而言，10月調查廠商結果顯示9月星火無法燎原，整體產業氛圍保守，最近幾個月雖有感覺即將破繭而出，但要國際經濟景氣配合，才能訂定因時制宜的採購策略，有些產業如工具機、自行車等較悲觀廠商，甚至預期明年第2季訂單才會出來，業者資金壓力變大。

對於未來六個月展望指數更是滑落到40%以下，回跌4.9個百分點至39.8%，已是連續第18個月緊縮。六大產業全數呈現緊縮，各產業依緊縮速度排序為基礎原物料產業（28.9%）、電力暨機械設備產業（40.0%）、電子暨光學產業（40.8%）、化學暨生技醫療產業（46.2%）、交通工具產業（47.6%）與食品暨紡織產業（47.8%），可以看出業者悲觀態度。

中經院助理研究員陳馨蕙指出，9月有AI短急單，但10月沒有看到更強的需求，雖然大部分業者沒有實體營運衝擊，但因以巴戰爭等地緣政治風險升溫，加上國際通膨壓力再起，美國AI晶片禁令等，都讓整體不確定狀況攀升，並衝擊對需求展望，因此雖有短期單，但信心不足。她說，廠商最悲觀是去年第4季，但目前看不到長期景氣，因此心態轉為保守，各種採購動作放慢。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢表示，近幾個月PMI都是上上下下，沒有太多變化，國發會9月景氣燈號的領先指標也是往下，驗證PMI仍是低迷，沒有好轉跡象。他說，全球經濟是救世主只有美國，美國第3季經濟成長率很不錯，但也是服務業好，能否拉動全球經濟，還要再觀察。另一個主力是中國大陸，狀況非常不好，製造業PMI跌破50，服務業如房地產持續低迷，期待它拉動也要再等，目前就是還在等待黎明。

10月未季調之台灣非製造業經理人指數（NMI）也是持續回跌0.3個百分點到53.2%，已經連續12個月擴張。

葉俊顯分析，由於製造業處於保守觀望氛圍，影響非製造業的商業活動，使得非製造業對新增訂單也持續緊縮。未來六個月展望也持續緊縮，顯示業者保守看待未來景氣，只有餐飲業因為11月有旅遊展及農曆過年等，因此對未來六個月展望呈現擴張。

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