紡拓會組團參加A+A展 臺灣工安及防護織品深獲買主青睞

德國杜塞道夫工業安全暨消防職災展（A+A展）10月27日圓滿閉幕。本展為全球最大最享盛名之工業安全、消防與職災防護展，在經濟部國際貿易署的支持下，約有760位買主到臺灣館參觀，現場接單金額約65萬美元，未來商機上看700萬美元。紡拓會表示，本次參展繳出漂亮的成績單，助力臺灣廠商成為各大工作安全防護品牌可靠的合作夥伴。

本次紡拓會組團臺灣館共有佳紡、佳和、合貿、東紡、興采、鼎祐、晨得、昀冠及鼎祥等9家業者參展。展出四日約有760位買主到臺灣館參觀，知名品牌如Mascot workwear、H/H Workwear、Deltaplus、Snickers、Würth及Portwest等皆蒞臨商洽，參展廠商現場接單金額約65萬美元，未來商機上看700萬美元。

享譽專業領域七十多年的A＋A展兩年展出一次，據主辦單位表示，2022年後各項疫情管制逐步回歸正常，實體展參展及參觀人潮回流，本屆計有58個國家的2,200家廠商參展，吸引約62,000人次買主參觀，本展已恢復至疫情前的展覽規模及盛況。從本屆參展廠商及參觀人數的熱絡，看得出來工業安全及防護用紡織品已走出疫情的陰霾，更上一層樓。臺灣廠商有機會將創新產品介紹給更多的買主，使買主了解臺灣紡織品的優勢及品質，繼而願意建立雙方合作的新契機。

紡拓會指出，紡織產業的發展趨勢與服飾應用，已不再只注重於穿著的機能、美觀及舒適，消費者已趨向著重以個人防護為主要考量的消費型態，臺灣紡織業界也以兼具安全、舒適及具防護作用的機能性紡織品作為未來生產及行銷的目標。為提供業者有效開拓歐洲安全防護類型紡織品之展示平臺，紡拓會明年將組團參加於2024年4月23-26日舉辦的德國法蘭克福國際產業用紡織品展。

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