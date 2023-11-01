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持續保障勞工權益 北捷與企業工會完成團體協約修約

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

台北捷運公司於今(1)日完成與台北捷運公司企業工會團體協約的修約簽約儀式，由董事長趙紹廉與企業工會理事長簡宗宏代表出席，邀請台北市長蔣萬安蒞臨見證，彰顯台北市持續提倡並打造宜居宜業的友善城市，形塑健康、安全、友善的職場文化，持續保障勞工的勞動權益，促進勞動團結理念。

蔣萬安表示，台北捷運自通車以來，迄今已累積運量逾129.9億人次，同時運量逐漸回升，已恢復到疫情前約九成水準，平常日每日超過200萬的搭乘人潮，累計搭乘人次即將在11月3日(週五)達到130億人次，不斷為國內捷運發展史創下新的里程碑。

趙紹廉說，公司自89年1月18日起簽署團體協約，迄今已23年，期間進行五次團體協約修訂，展現勞資高度和諧，以提升同仁勞動條件及照顧員工福祉為目標，共創勞資雙贏。

本次與企業工會簽訂「團體協約」，雙方除維持原有的勞動條件與福利外，再以提升同仁勞動條件、照顧員工福祉，及落實幸福企業ESG為宗旨，參考市府相關機關(構)作法提升同仁於春節(除夕至初三)、勞動節、端午節與中秋節等國定假日出勤之勞動條件，給予加發一日工資與補休一日，並為推動職家平衡，增進同仁家庭生活，新增一日有薪家庭假，持續展現企業照顧員工的社會責任，打造幸福企業、奠基北捷永續經營，讓各界看見台北捷運勞資攜手合作共創雙贏。

捷運 北捷 蔣萬安

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