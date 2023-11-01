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國際人才服務及延攬中心啟用 蔡總統：讓台灣成為世界級人才匯聚中心

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
蔡總統今（1）日出席「國際人才服務及延攬中心Taiwan Talent啟用記者會」。記者楊文琪/攝影
蔡總統今（1）日出席「國際人才服務及延攬中心Taiwan Talent啟用記者會」。記者楊文琪/攝影

蔡總統今（1）日出席「國際人才服務及延攬中心Taiwan Talent啟用記者會」時指出，「國際人才服務及延攬中心」的啟用代表著台灣張開雙手，歡迎世界各地的朋友來台就業、投資和生活，透過「一站式的服務」，處理外國人才來台的申請程序、後續就業生活或子女就學等問題。蔡總統也希望未來與大家持續共同努力，讓台灣和更多國際夥伴建立更多樣的合作關係，成為世界級人才的匯聚中心。

蔡總統致詞時表示，今天我們啟用「國際人才服務及延攬中心(International Talent Taiwan Office)」，展現出台灣積極延攬全球人才的決心。現場也有許多位來台打拚的國際夥伴，像是YouTube創辦人陳士駿、也是第一位就業金卡的持卡人。

蔡總統提到，她有一位背景與陳士駿創辦人相似的朋友，當初來台時曾遭遇一些問題，這讓她理解到成長在不同地方的人，要適應台灣的文化，以及很多制度下所產生的需求，非常困難。因此，我們希望可以將制度調整地更有彈性、更友善，並透過設立特別窗口及服務團隊來解決問題。

蔡總統說，陳士駿曾經提到來台創業的目的是為了證明「打造國際級新創，不只矽谷能，台灣也可以」。為了持續提升台灣的競爭力，陳士駿跟她見面時也建議台灣一定要延攬各國的人才。因此，如果要將台灣發展成受新創歡迎的地方，就必須對這些人才提供生活上所需要的便利。

她指出，事實上這也是我們執政的目標，要延攬更多的人才在台灣落地深耕，讓台灣成為全球經濟的關鍵力量。尤其，現在全球都面臨少子女化，以及後疫情時代所產生的缺工問題，解決人力的問題對台灣來說至關重要，無論是高階、中階甚至基層的人力，都需要補充有好的人力來源。我們必須面對這個挑戰，而這個挑戰也會是我們的機會。因此，她特別賦予國發會主委龔明鑫這個重責大任，與各部會集思廣益，務必積極推動全球攬才的工作。

蔡總統說，2018年施行了「外國專業人才延攬及僱用法」，建立就業金卡制度，讓外籍人士來台就業可以更便利。2021年更進一步鬆綁外國專業人才的工作、居留規定，並且優化租稅及社會保障等相關權益。截至今年9月，就業金卡有效卡數已經超過6,500張，涵蓋100多個國籍，像是今天現場就有來自美國、印度及烏克蘭的朋友。

蔡總統強調，「國際人才服務及延攬中心」的啟用，更代表台灣張開雙手，歡迎世界各地的朋友來到台灣就業、投資和生活。透過這個中心，我們擴大服務量能，服務對象從原本的6,000多位就業金卡人，增加5.6萬名外國人才和上萬眷屬。未來，外國人才來台，不論是申請的程序、後續的就業生活，或是子女就學，都可以透過「一站式的服務」，更有效率協助外國朋友處理相關問題。

她表示，行政部門也透過跨部會合作，擴增各類的雙語班，滿足外國人才子女的教育需求，並且優化各項金融、外語租屋服務，提供外國人才更便利的生活。今天許多公部門的夥伴也來到現場，除了感謝大家對攬才工作的付出，她也希望未來與大家一起繼續努力，讓台灣和更多國際夥伴建立更多樣的合作關係，成為世界級的人才匯聚中心。

隨後，蔡總統與現場貴賓一同進行啟用剪綵儀式。接著參訪Talent Taiwan辦公室，並由副執行長連以婷說明服務內容及導覽介紹「協助諮詢中心」、「民眾洽談區」。

今天包括行政院長陳建仁、發言人林子倫、國發會主委龔明鑫、國科會主委吳政忠、數位發展部長唐鳳、總統府副秘書長黃重諺、僑委會副委員長阮昭雄、內政部次長吳堂安、勞動部次長陳明仁、外交部次長李淳等亦出席這項活動。

國發會

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