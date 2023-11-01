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陳揆稱「核電是綠電」 經長：RE100、蘋果未將核電納入綠電

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長王美花。本報資料照片
經濟部長王美花。本報資料照片

行政院長陳建仁昨（31）日立委詢問「核電是否為綠電」時明確表示，「核電是綠電」，他並說，未來核能發展如果有進入到核融合，「樂觀其成」。對此，經濟部長王美花今早在立法院受訪表示，RE100目前很明確沒有納入核電，蘋果公司亦未將核電視為綠電。

王美花今早在赴立法院就台電、台糖113年度經營概況及營業預算進行專案報告之前，接受媒體採訪，回應陳揆「核電是綠電」的說法。

她表示，核電的定義各國都不同，歐盟在討論綠色融資當中要不要納入核電，經過很激烈討論後納入，這主要是針對綠色融資部分。台灣企業大都是出口導向的產業，現在就面臨RE100的要求，國際大廠對供應鏈亦有綠電的要求，而RE100目前很明確沒有納入核電。同時蘋果公司也明確表達核電並非綠電範疇之內，所以多數情況中，並沒有把核電當作綠電。

她表示，陳揆提出的核電是綠電是指在歐盟在講綠色融資的情況下，這是歐盟曾經有這樣的決議。

針對核融合新科技發展，王美花表示，台灣使用核電最大的困難是安全的問題，主要是台灣位處地震帶及核廢料無法處理；核融合的技術不會有核廢料，因此經濟部對未來綠能的技術是保持開放的態度。但強調台灣綠電目前沒有包含核電。

王美花表示，核三的使用執照許可到2025年，目前還是按照原先核准的許可期限在運行。

核電 綠電 王美花

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