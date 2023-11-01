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Q3下修 GDP成長率全年力保1.5%

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

主計總處昨天發布第三季國民所得概估統計，由於民間投資、廠商庫存去化明顯不如預期，主計總處將第三季ＧＤＰ（國內生產毛額）成長率下修為百分之二點三二，若第四季維持先前估計值不變，全年ＧＤＰ成長率為百分之一點五五，下修到百分之一點五邊緣。

主計總處指出，雖然第三季出口金額達一一四九億美元高於預期，但廠商資本支出放緩，民間投資動能疲弱，第三季ＧＤＰ成長率下修為百分之二點三二。

主計總處簡任視察王翠華表示，第三季下修原因是資本形成明顯不如預期，除了民間投資放緩，庫存去化原本認為近尾聲，但看起來還在進行中。她說，八月預測時觀察各大廠並未下修全年資本支出，雖然上半年投資減少，下半年應會遞延投資，但到第三季民間投資動能依然放緩，加上基期因素，亦即自二○一八年起連續五年平均每年成長幅度達百分之八點一七，雖然投資規模較疫情前高，但年變動仍呈現衰退。

主計總處概估第三季民間消費實質成長百分之八點九，服務消費仍是帶動成長的關鍵動能。

展望未來，王翠華表示，第四季經濟表現對全年經濟成長非常重要，目前國發會九月景氣燈號已轉為黃藍燈，雖然國發會表示會有短期波動，但景氣緩步改善中；財政部也認為基期因素第四季出口可望正成長，對經濟表現都有幫助，下個月主計總處還會根據新的經濟情勢進行修正。

此外，台經院也在昨日發布九月製造業景氣燈號部分，隨著美國及中國大陸製造業ＰＭＩ（採購經理人指數）重回擴張區，全球製造業活動有改善跡象，國內製造業因國際消費性電子新品推出而有拉貨需求，且年末進入消費旺季備料需求，推升原物料投入面及需求面等指標表現，九月製造業景氣信號值增加○點三八分至十一點一○分，燈號持續為代表景氣低迷的黃藍燈。

台經院指出，國內製造業因國際消費性電子新品推出而有拉貨需求，傳統產品則因歐美經濟疲軟，仍未有明顯大單，但時序邁入年末消費旺季備料需求，致九月出口由負轉正，外銷訂單及生產指數等年減率皆較上月縮小，推升原物料投入面及需求面等指標表現。

不過，台經院也示警，近期以巴戰爭引發國際天然氣及油價攀升，雖然ＥＩＵ等國際預測機構認為戰事僅屬於區域地緣政治動盪，加上ＯＰＥＣ+一會員國配合合作夥伴商定的減產協議，國際原油油價將可能維持在高檔區，若有新的外部衝擊，可能推升各國物價再次上漲，增添各國央行抗通膨的壓力，讓高利率環境維持更長時間，而不利於消費及投資的成長，這是否會影響製造業未來表現，仍需密切觀察後續發展。

成長率 庫存

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