環境部擬收資源循環促進費 將有排除條款

環境部今（31）日舉行「資源循環促進法」立法方向研商會，業者提出兩大建議，首先針對資源循環促進費課徵範圍應明確訂定，其次未來若強制業者使用一定比率再生粒料，應給予緩衝期。

環境部預計明年2月預告資源循環促進法草案，根據規劃，將從源頭管理、廢棄物資源化、加重罰則等方向，並新增徵收資源循環促進費。資源循環署長賴瑩瑩今日主持研商會，包括工總、歐洲商會等產業代表皆出席。

今日會中主要聚焦討論促進費課徵。根據循環署規劃，將針對粒料類產品或用途的廢棄資源，像是燃煤底灰、爐碴等，審酌非法棄置發生率、再利用技術等，評估優先公告為產業責任物，並向產源企業課徵費用。

至於收費後用途，將用於補貼再利用產品的最終使用者，未來將訂定補貼辦法。

不過工總代表反對新增課徵促進費，若要徵收就必須專款專用，且應建立稽查制度；另也有業者會中提問，若自身產生廢棄物，接著自己處理成資源後運用，「自產自銷」情況下是否仍要被課促進費？

環境部表示，針對這類雖有產出廢棄物，但自己處理完成的情況，一定會設計排除條款；此外若產品對環境沒有汙染衝擊，也不會向產源課徵促進費。

另外在源頭管理方面，循環署未來規劃消費性產品會訂定綠色設計準則，先推自願性示範推動，隨後再配合國際管制趨勢推動強制性，指定產品製造、輸入業者遵行，例如電池、紡織品、電子電器、包裝容器等業者。

業者擔憂，若要求產品必須使用一定比率再生粒料，應考慮再生粒料供應是否足夠，此外綠色設計需要時間，應比照先進國家給予三至五年緩衝期。

賴瑩瑩指出，未來促進法送進立院、修法通過後，原則上會在半年到一年內完成相關子法訂定，各子法會再依據各界意見評估給予合理緩衝期。

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