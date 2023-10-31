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中東歐融資基金通過新台幣申貸首案 這家食品公司進軍中東歐

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

國家發展委員會於今天召開跨部會中東歐融資基金審議委員會，通過奇美食品新台幣申貸案，為中東歐融資基金成立以來首件通過的新台幣案件。

國發會表示，為促進我國與中東歐國家間的產業經貿合作，國發會龔明鑫主委於去（111）年1月宣布成立10億美元中東歐融資基金，並委由中國輸出入銀行擔任基金執行單位，於歐洲強化產業連結及開拓潛在案源。中東歐融資基金審議委員會截至今年上半年已通過4件融資申請案，於本年5月新增新台幣為貸款幣別，大幅提升資金運用彈性，可望持續為我商前進中東歐市場增添新動能。

為提升中東歐融資基金運用彈性，且諸多台灣業者盼拓展與中東歐國家經貿往來，今年5月中東歐融資基金審議委員會已通過新增新台幣為中東歐融資基金貸款幣別，期促進廠商相互實質進出口貿易往來與投資合作；今年10月通過奇美食品一案，即是首件新台幣申貸案，再次成功促進我國與中東歐國家間的產業經貿合作。

奇美食品在台成立已逾半世紀，為奇美集團的關係企業之一，除深耕台灣外，亦出口冷凍調理食品至歐美及東亞市場，近年則積極於中東歐拓展通路，銷售刈包、餃子等台灣美食。本次會議中東歐融資基金通過奇美食品申請案，以支持奇美食品加碼投資中東歐，向中東歐國家展現台灣新食力。

中東 新台幣

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