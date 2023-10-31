一期離岸風機一直壞 台電：契約有要求廠商負責維運

國民黨立委王鴻薇今在立法院質詢，指出台電離岸風機的一期採購是孤兒風機且故障頻傳，經濟部長王美花則回應，今天才知道這件事；台電指出得標廠商日商日立集團及比利時商楊德諾得標後，契約中就載明須負維運保證及責任。

台電指出，一期離岸風電採購案在2018年進行公開招標，由日商日立集團及比利時商楊德諾得標，除風機採購外，契約也要求得標廠商應負運維保證與責任，在廠商積極投入下，目前風機可用率已達85%以上，符合契約規範，相關備品也依契約備妥，台電也將與廠商持續努力，提升風機可用率，以有效發揮風場發電效能。

台電表示，離岸風機完工初期，針對風機與當地環境調適，需一段期間磨合調整，待完成最適調校後較能穩定使用，並依排程進行後續檢修運轉。離岸風電設備狀況，多採「年度可用率」作為評估標準，目前經廠商持續調整，風機可用率每年以達85%以上；發電量則視風速不同而有所變化。

台電離岸一期去年發電量已近3億度電，今年目前風場平均風速低於過往，截止9月底已發約1.9億度電，未來預估待東北季風來臨，依過往經驗將大幅提升發電量。

台電強調，入秋後風電效果良好，例如今天的風力發電瞬間最高發電量達180萬瓩左右，其中離岸風電最高也達144萬瓩；今年9月份單月風力發電量也達到2.61億度，包括離岸風力2.19億度及陸域風力0.42億度。除了天氣條件助力外，也會持續精進風場運維工作，提升綠能建設維護效能。

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