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台灣中油：11月國內天然氣價格不調整、續凍漲

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
台灣中油今（31）日宣布，依據政府核定之天然氣價格公式計算，11月份國內天然氣價格平均應調漲，惟本公司持續配合政府物價穩定政策不予調整。圖／中油提供
台灣中油今（31）日宣布，依據政府核定之天然氣價格公式計算，11月份國內天然氣價格平均應調漲，惟本公司持續配合政府物價穩定政策不予調整。圖／中油提供

台灣中油今（31）日宣布，依據政府核定之天然氣價格公式計算，11月份國內天然氣價格平均應調漲，惟本公司持續配合政府物價穩定政策不予調整。各用戶別天然氣產品價格請詳參台灣中油全球資訊網公告之天然氣牌價表。

天然氣 中油 物價

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