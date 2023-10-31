GDP保1.5？ 主計總處樂觀期待

全球總體經濟前景難測，台灣今年ＧＤＰ（國內生產毛額）究竟能不能有百分之一點五？行政院主計總處主計長朱澤民昨日在立法院答詢時表示「會樂觀期待」，經濟部長王美花也表示，第三、四季景氣轉好都在預期內，明年的景氣還會比今年更好，但她也預留伏筆指出，世界各國經濟情況仍受到許多外在因素影響，包括通膨、俄烏戰爭，如今又多了以巴戰爭，但台灣仍有創新、效率等優勢，可以脫穎而出。

國發會日前發布九月景氣對策綜合判斷分數，從八月的十五分提升至十七分，指標也從藍燈轉為黃藍燈，終結去年十一月以來的連十藍。

朱澤民表示，以目前情況發展下去，今年ＧＤＰ「保一」是樂觀的。除非國際有重大突發經濟波動，像是地緣政治、大規模戰爭，且影響範圍大。

立委質詢時也指出，物價高漲，一般民眾薪水趕不上，現在一顆茶葉蛋已經從早期的五元，漲到現在的十八元，小老百姓壓力真的非常大，使得年輕人對幾塊錢都必須錙銖必計，請主計長務必站在年輕人和一般市井小民的立場來重視物價穩定政策。

朱澤民回應，台灣的物價上漲率，相對其他國家低，在東亞國家中，台灣只比大陸和香港高；至於ＣＰＩ（消費者物價指數）的變化，還是要考量以巴戰爭後續影響，以及以巴衝突對油價的影響。不過，他也說，目前主計總處預測今年全年ＣＰＩ是百分之二點一四，但十一月底將公布的數據有可能會高一點。

對於ＧＤＰ議題，王美花表示，因全球經濟仍受很多外在因素影響，包括持續的戰爭以及通膨，全球經濟同受影響。

為了讓台灣產業更具競爭力，台電日前公布最新電費方案，針對高壓用戶拉長離峰時間，每度電價最多有七元落差；王美花說，先前業者提到離峰分二段式排程難以配合，因此台電研究新方案將離峰時間拉長到十八小時，有利於工具機、鑄造、紡織等產業，目前統計有一點七萬高壓用戶受惠。

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