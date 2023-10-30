離岸風電3-2期選商規則太嚴苛 王美花今邀業者交換意見

經濟部能源署月前召開離岸風電3-2期選商草案說明會，其中國產化選分需高達70分才能加入競標，許多離岸風電開發商認為條件相比3-1期更嚴格，經濟部長王美花今邀集離岸風電區塊開發潛在參與者交換意見，希望完善所有機制。

離岸風電區塊開發3-2期選商規則草案在9月27日召開說明會，說明會當天從供應鏈到開發商都對於國產化選分有諸多意見，由於國產化須在100分裡選擇70分才能參加競標，開發商認為條件太嚴苛，希望可以開放到140分裡選擇70分，否則條件太過嚴苛。

經濟部指出，開發商於座談會針對區塊開發第二期機制提出諸多建議，包括提高競比價格下限、調增加技術、財務能力作為同價格競比排序依據、產業關聯方案應提高總分及降低門檻、給予併網時程12個月彈性緩衝及增列行政契約不可抗力或不可歸責等等。

王美花表示，業者今天提供的意見，經濟部將儘速逐一研析再做規劃，並於公告前再邀集利害關係人召開說明會對外說明。

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