離岸風電3-2期選商規則太嚴苛 王美花今邀業者交換意見
經濟部能源署月前召開離岸風電3-2期選商草案說明會，其中國產化選分需高達70分才能加入競標，許多離岸風電開發商認為條件相比3-1期更嚴格，經濟部長王美花今邀集離岸風電區塊開發潛在參與者交換意見，希望完善所有機制。
離岸風電區塊開發3-2期選商規則草案在9月27日召開說明會，說明會當天從供應鏈到開發商都對於國產化選分有諸多意見，由於國產化須在100分裡選擇70分才能參加競標，開發商認為條件太嚴苛，希望可以開放到140分裡選擇70分，否則條件太過嚴苛。
經濟部指出，開發商於座談會針對區塊開發第二期機制提出諸多建議，包括提高競比價格下限、調增加技術、財務能力作為同價格競比排序依據、產業關聯方案應提高總分及降低門檻、給予併網時程12個月彈性緩衝及增列行政契約不可抗力或不可歸責等等。
王美花表示，業者今天提供的意見，經濟部將儘速逐一研析再做規劃，並於公告前再邀集利害關係人召開說明會對外說明。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 都更夯！平均基地面積破千坪 房價頻破天花板
▪ 台南房市變盤？ 法拍量暴增45% 房仲揭原因
▪ 年過50仍貸款購屋！全台占二成 女比男更不怕扛房貸
▪ 台積電不設廠衝擊房市？ 房仲點桃園平鎮有這些優勢
▪ 買房廁所一定要有窗戶？ 網揭一方式能解決：根本沒差
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言