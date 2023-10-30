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移工籲廢除仲介制度 勞動部：轉換雇主可自行辦理

中央社／ 台北30日電

台灣移工聯盟昨天上街頭抗議，籲廢除仲介制度。勞動部勞動力發展署今天指出，轉換雇主未要求一定要透過仲介，已在全國26個就業服務中心提供相關雙語服務，移工可自行辦理。

萬聖節將至，台灣移工聯盟昨天率數十名移工在台北車站前扮鬼遊行，高喊「沒有甜頭，只有苦頭！NoTreat Only Trick！」，控訴仲介如「鬼」長期吸取血汗錢，籲廢除仲介制度。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國今天告訴中央社記者，為強化友善協助，讓移工更方便自行到公立就業服務機構辦理轉換雇主，勞動部已完成全國26個就業服務中心設置，提供包括通譯、雙語動線及書表等服務。

蘇裕國強調，如果是要辦理轉換業務，本來就沒有要求一定要透過仲介，但若選擇委託仲介，仲介就應善盡責任辦好。

若遇到超收費用或任何需要申訴仲介事項等爭議，蘇裕國表示，可撥打1955外籍移工24小時諮詢保護專線，每年平均接獲20多萬通諮詢，其中2萬多是申訴案件，另外也有諮詢報稅、生活適應等議題，甚至有移工想家，進線聽聽家鄉語言解愁。

蘇裕國說，每年都會評鑑國內仲介業者，包括當年度有沒有被申訴，且違規遭裁罰紀錄，同時會進行雇主跟移工的滿意度調查，都將列入成績；只要接獲申訴，就會跟地方政府合作去查，確認是否真有其事。

如果是初次到台灣，蘇裕國解釋，移工引進方式，可由雇主自行選擇要直聘或是透過仲介，政府正持續提升直聘中心的服務功能，包含提供一案到底個案式服務等。對於政府對政府直接聘僱，則持續與印尼等各國家談，盼擴大適用工作範圍，及納入初次來台移工等。

移工 勞動部

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