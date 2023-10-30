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出席台灣太空國際年會開幕式 蔡總統：太空計畫加碼超過400億

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
蔡總統今（30）日出席「2023年台灣太空國際年會（TASTI）開幕式」。總統府提供
蔡總統今（30）日出席「2023年台灣太空國際年會（TASTI）開幕式」。總統府提供

蔡總統今（30）日出席「2023年台灣太空國際年會（TASTI）開幕式」時表示，政府積極為台灣建構良好的太空發展環境，預算、法制、基礎設施，都已經逐步到位；太空產業的發展，台灣不會缺席。她說，我們的「太空三期計畫」也從2019年開始，在十年內投入約新台幣250億元。現在，更加碼超過400億元，要投入低軌通訊衛星的研製、規劃國家發射場以及人才的培育。

蔡總統致詞時說，這個月台灣第一顆自製氣象衛星「獵風者衛星」已經成功升空，這是台灣航太產業的一大步，也是我們對全球氣象觀測及科學研究做出的貢獻。太空領域需要當前最尖端的科技技術，「獵風者衛星」已經證明台灣不僅有半導體、精密製造的優勢，更有能力進軍全球太空產業。

她表示，政府也積極為台灣建構良好的太空發展環境，像是頒布《太空發展法》，並將國家太空中心升格為行政法人。我們的「太空三期計畫」也從2019年開始，在十年內投入約新台幣250億元。現在，更加碼超過400億元，要投入低軌通訊衛星的研製、規劃國家發射場以及人才的培育。

蔡總統說，太空科技產業也納入政府大力推動的「六大核心戰略產業」，透過設立國家重點領域研究學院，延攬產業所需的人才，我們持續強化政府和民間的公私協力，接軌國際最先進的研究和技術。

她指出，2017年「福衛五號」升空，見證台灣有自主研發太空衛星的能力。2019年，「福衛七號」六枚衛星升空，展現台灣的太空科技。現在，獵風者衛星的升空入軌，則是讓世界看見台灣實現大型科研系統運作的能力。

台灣在太空產業的發展上，預算、法制、基礎設施，都已經逐步到位，產業的相關產值也超過2,000億元，預計到2025年會增加至少800億元，達到將近3,000億元，相當100億美元。

她說，我也要藉這個機會，向來自全球的朋友們說，太空產業的發展，台灣不會缺席。「我們也歡迎，世界各國的業者和專家來到台灣，和我們共同打造更完整的太空產業鏈」。

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