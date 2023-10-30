快訊

刷卡好康不再！ 各大銀行公布明年信用卡權益「全面大縮水」

地主傻眼！私人土地悄遭畫紅線 公路總局認了：民代「拜託」下畫設

南韓梨泰院事件一週年：死者159人但是「究責０人」

反龍科三擴建自救會今赴行政院及監察院陳抗 竹科管理局：依法行政

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

「反龍潭科學園區第三期擴建案自救會」今（30）日赴行政院抗議、及到監察院陳情，並要求竹科管理局撤回龍潭科學園區擴建計畫案，竹科管理局今天回應重申，竹科管理局均依法行政，將重新評估龍潭園區擴建計畫。

竹科管理局今天發表二點說明如下：

一、竹科管理局均依法行政，絕無違法進行土地徵收情事

(一)依據科學園區相關規定，竹科管理局需提出新設及擴建科學園區籌設計畫，送請國科會依科學園區設置管理條例第1條規定陳報行政院核定，故籌設計畫即為科學園區新設及擴建之事業計畫。有關龍潭科學園區擴建案籌設計畫，刻依前揭規定及民眾所提意見研擬規劃中，尚未函報上級機關核定。

(二)竹科管理局於112年7月26日舉辦公聽會係依土地徵收條例規定，於事業計畫報核前舉行公聽會。會中已針對興辦事業概況、事業計畫之公益性、必要性、適法性及合法性進行說明並展示相關圖籍，以聽取民眾意見，俾公益考量與私益維護得以兼顧，並促進政府決策透明化，本局均依法行政，絕無違法進行土地徵收情事。

二、竹科以產業發展佈局，積極聽取及整合民眾意見，重新評估本計畫用地範圍

竹科管理局因應地方不同聲音，刻正重新評估本計畫用地需求，積極聽取及整合民眾意見，調整擴建範圍，並盡最大努力兼顧民眾權益，期望民眾能循正常管道表達意見，理性溝通，達到產業發展與民眾權益雙贏的局面。

竹科 土地徵收

延伸閱讀

影／反龍潭科學園區第三期擴建案自救會到行政院抗議

怒批鄭文燦籲下台 自救會政院抗議促退回龍科擴建案

龍科三期爆爭議 鄭文燦：將矛頭指向台積電是錯誤示範

台積電退龍科自救會不滿被當暴民痛罵：蘇貞昌只顧財團

相關新聞

生成式AI時代來臨 工研院號召智囊團引領產業發展

聊天機器人ChatGPT問市後，生成式AI（GAI）掀起全球性關注，也是台灣產業不可錯過的機會。工研院今（30）日舉辦生...

迎生成式AI新賽局時代！工研院號召智囊團獻策 領產業乘風破浪創新局

聊天機器人ChatGPT問市後，生成式AI（Generative AI；GAI）掀起全球性關注！GAI指的是可以生成文字...

蔡總統：國家太空科技發展長程計畫 要加碼逾400億元

台灣國際太空年會今天開幕，總統蔡英文表示，第3期「國家太空科技發展長程計畫」從2019年開始，10年投入新台幣251億元...

物價漲翻天！排骨愈來愈薄 主計長拿立委身材開玩笑

物價高漲，便當議題今（30）日在立法院掀起熱議。國民黨籍立委羅明才指出，現在的便當不僅滷蛋從一顆變成半顆，就連排骨被拍拍...

什麼情況下 GDP 慘到無法「保1」？ 主計長朱澤民這樣說

景氣燈號變燈了，立委們今（30）日持續關心今年GDP能不能有1.5%？有沒有可能不「保1」？對此，主計總處主計長朱澤民答...

明年軍公教退休金是否調高 朱澤民：已匡列預算

立法院財委會審查中央政府總預算案有關主計總處暨審計處，邀請財政部部長莊翠雲、行政院主計總處主計長朱澤民、審計部審計長陳瑞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。