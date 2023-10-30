反龍科三擴建自救會今赴行政院及監察院陳抗 竹科管理局：依法行政

「反龍潭科學園區第三期擴建案自救會」今（30）日赴行政院抗議、及到監察院陳情，並要求竹科管理局撤回龍潭科學園區擴建計畫案，竹科管理局今天回應重申，竹科管理局均依法行政，將重新評估龍潭園區擴建計畫。

竹科管理局今天發表二點說明如下：

一、竹科管理局均依法行政，絕無違法進行土地徵收情事

(一)依據科學園區相關規定，竹科管理局需提出新設及擴建科學園區籌設計畫，送請國科會依科學園區設置管理條例第1條規定陳報行政院核定，故籌設計畫即為科學園區新設及擴建之事業計畫。有關龍潭科學園區擴建案籌設計畫，刻依前揭規定及民眾所提意見研擬規劃中，尚未函報上級機關核定。

(二)竹科管理局於112年7月26日舉辦公聽會係依土地徵收條例規定，於事業計畫報核前舉行公聽會。會中已針對興辦事業概況、事業計畫之公益性、必要性、適法性及合法性進行說明並展示相關圖籍，以聽取民眾意見，俾公益考量與私益維護得以兼顧，並促進政府決策透明化，本局均依法行政，絕無違法進行土地徵收情事。

二、竹科以產業發展佈局，積極聽取及整合民眾意見，重新評估本計畫用地範圍

竹科管理局因應地方不同聲音，刻正重新評估本計畫用地需求，積極聽取及整合民眾意見，調整擴建範圍，並盡最大努力兼顧民眾權益，期望民眾能循正常管道表達意見，理性溝通，達到產業發展與民眾權益雙贏的局面。

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