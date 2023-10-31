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景氣轉藍黃燈⋯經濟卻不好？王美花、金管會各說各話 網崩潰：該信誰啊

聯合新聞網／ 綜合報導
經濟部長王美花指出，今年第3、4季景氣轉好都在預期內，但GDP難保2主要還是全球經濟都受到通膨、戰爭影響。圖／聯合報系資料照
經濟部長王美花指出，今年第3、4季景氣轉好都在預期內，但GDP難保2主要還是全球經濟都受到通膨、戰爭影響。圖／聯合報系資料照

針對景氣指標轉黃藍燈但預期今年GDP（國內生產毛額）成長率仍難保2%，經濟部長王美花表示，景氣持續轉好都在預期內。PTT網友不解，景氣指標轉黃藍燈，領先指標卻往下，金管會也不斷宣稱「基本面良好」，害他無所適從。有人直言「一下基本面良好、一下全球都不好，經濟自助餐喔？」

主計長朱澤民提到今年GDP難保2，王美花表示，因為全球經濟還是受到很多外在因素影響，包括持續的戰爭以及通膨，現在又多了以巴戰爭，對經濟的影響不只台灣，全球都一樣，但台灣仍有創新、效率等優勢可以脫穎而出。

國發會日前發布9月景氣對策綜合判斷分數，從8月的15分提升至17分，指標也從藍燈轉為黃藍燈，終結去年11月以來的連10藍。一名網友在PTT發文表示，景氣指標燈轉黃藍燈，然而領先指標卻往下，金管會也不斷重複「基本面良好」，王美花又說全球經濟不好，「搞的我好亂啊，應該要相信誰呢？」

其他人則留言「好的時候大家都很好，壞的時候大家都不好」、「好的時候，我們也沒有很好啊」、「可是美國Q3 GDP大幅成長捏」、「就短期回溫，該崩的時候世界還是一起崩下去」、「就打仗油價漲抵銷創新的成長啊」、「出口快一年沒起色、股市還在萬六，台股世界強」、「經濟部要不要和金管會打架」、「全球是都不太好，但你是東亞最爛」。

還有人留言「反正好的就是領導有方，壞的就推給大環境，一切都套路」、「疫情時東亞最好我沒感覺，現在又體感東亞最爛」、「經濟好的時候狂吹當自己政績，不好的時候忽然就知道是世界問題了」、「經濟不好，然後指數還在萬六」、「大家都不好，所以我不好也合理」、「藍燈基本面好、黃藍燈全球都不好？搞得我好亂啊」。

王美花 PTT 台股

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