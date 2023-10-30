豐興本周鋼品盤價持平

總統大選日益白熱化，財政紀律成為選戰議題。什麼是財政紀律？它不是一個概念，而是一部白紙黑字的法律，「財政紀律法」108年4月10日公布實施，迄今逾4年，立法宗旨是要求政府的財政規畫必須嚴以律己，但實際上是財政紀律法實施4年來，政府在編列特別預算時，不易讓人看出「自我節制」的努力。

2023-10-30 07:01