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豐興本周鋼品盤價持平

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

豐興（2015）今（30）日開出國內盤價，鋼筋、廢鋼平盤及型鋼產品價格平盤。

豐興表示，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本周小跌至每噸360美元，美國貨櫃廢鋼本周報價下跌至每噸350美元，澳洲鐵礦砂由每噸115.3美元上漲至121.8美元/噸。

美國 豐興 鐵礦砂

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