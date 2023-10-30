特斯拉 擴大下單太陽能鏈

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
圖／經濟日報提供
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特斯拉衝刺太陽能應用，推出電動車太陽能充電方案，對太陽能板需求激增，為因應美國對東南亞太陽能產品關稅優惠明年6月底終止後，可能面臨太陽能缺料問題，特斯拉近期陸續派員來台鞏固料源，市場預料明年下單量有望擴大，元晶、聯合再生等台廠受惠。

針對特斯拉擴大下單，元晶發言系統表示，無法評論單一客戶，強調明年海外電池片訂單確實有增加，主要客戶則在美國，估下單量較過往增加三成，目前公司正積極調配產能，滿足客戶未來需求。

特斯拉過往就是台灣太陽能廠高度關注的「大客戶」，元晶先前拔得頭籌，拿下特斯拉太陽能大單，主要供應特斯拉屋頂型太陽能發電專案，同時也獲得特斯拉執行長馬斯克創辦的SpaceX採用於低軌衛星發電。業界人士透露，此次特斯拉擴大來台尋求太陽能相關支援，最主要的夥伴仍是元晶。

據悉，美國拜登政府日前已宣布不再延長東南亞太陽能產品關稅優惠，因此當地的太陽能產品價格優勢將大幅削弱，台廠優勢則相對增加，促使特斯拉決定對元晶增加下單量，確保旗下屋頂型太陽能系統業務料源無虞。

業界人士指出，由於美國對東南亞太陽能產品關稅優惠將終止，預料當地太陽能電池、模組產能很可能會縮減，若系統廠客戶不提前因應，很可能會影響光電建置業務，台廠則因此迎來轉單效應。

除東南亞政策因素推升特斯拉擴大下單之外，另一原因來自近期特斯拉正在美國與加拿大境內積極推廣特斯拉能量牆（Powerwall），讓特斯拉車主能透過自家的太陽能屋頂以及儲能設備，以「Charge On Solar」方式為特斯拉進行充電，因此對太陽能板的需求持續增加。

據悉，特斯拉的Powerwall可透過太陽能板產生的電力進行充電，或通過公共電網在低谷電價時段充電，並於傍晚用電高峰時為家庭或特斯拉電動車供電；而公共電網停電時，它也可當作備用電源，在緊急情況下為家庭提供電力保障。

業界分析，馬斯克一直以來的心中願景，就是將特斯拉打造成一間全方位能源公司，因此無論是旗下電動車、屋頂型太陽能板、儲能設備等業務，基本上都是環繞在新能源應用，並以家庭為核心，進而提升用戶黏著度。

特斯拉不僅電動車與台系零組件廠合作密切，太陽能業務方面也與台廠相當密切。其中，元晶與特斯拉旗下太陽能子公司SolarCity合作多時，由元晶提供SolarCity太陽能電池，SolarCity負責銷售屋頂型太陽能板，每年訂單量約250至300MW（百萬瓦），明年有望創新高。

太陽能電池 特斯拉 東南亞

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