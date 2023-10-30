阿拉伯聯合大公國看上台灣AI醫療優勢，業界指出，此次阿聯透過生策會搭橋來台參加醫療科技展，希望多與台灣AI領域大廠接觸，期許雙方能有更具體的合作項目，甚至可望藉此擴大該國杜拜醫療展的量能。

據了解，阿聯人均GDP高達5萬美元，該國政府近年來積極推動數位醫療，市場規模年增17%以上。這次阿聯多家醫療集團將來台，就是想探尋台灣智慧醫療的採購機會，屆時將爭取與佳世達、緯創等企業對接。

生策會主辦「台灣醫療科技展」今年邁入第七年，為全球唯一以醫院為主體的生技醫療產業展會，在此策略規劃下，成功吸引國內外資通訊、醫療器材、生技製藥及醫療通路業者參展，今年參展攤位已超過2,300個，較去年成長一成以上。

今年台灣醫療科技展重點目標是促成更多國際連結，生策會不只邀請國內外醫療院所為主體，以吸引國內不同領域的生醫業者參與，也邀請各國的醫療通路集團來台，目的就是要促成產業界的實質合作。

生策會指出，今年首度來台的阿拉伯聯合大公國多家醫療集團，在其國家最大城市杜拜，每年也會舉辦聲勢浩大的醫療展，不過杜拜醫療展是一個以醫療器材產業為主體的展會。

相較之下，台灣醫療科技展是全世界唯一以醫院為主體的生技醫療產業展會，對於智慧醫療、醫療器材、生技製藥及醫療通路等跨領域業者更具參展誘因。

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