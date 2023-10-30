醫療科技展 中東買家要來了

第七屆台灣醫療科技展12月1日登場，喜迎中東買主首度揪團來台，備妥千億元銀彈採購AI醫療技術與設備，瞄準台廠新藥、創新醫材之外，科技大廠也將是採購與重點合作對象。

據悉，此次台灣醫療科技展將有逾千家指標國際買主來台，主辦單位生策會透露，包括阿拉伯聯合大公國最大醫療集團、中東最大製藥商及阿聯軍醫院通路商等，除了採購外還將來台尋求合作。此外，以色列藥廠龍頭Teva也是重點成員之一。

生策會表示，今年台灣醫療科技展國際採購與合作團共有三大特色：首先，中東及東歐今年首度由當地大型醫藥通路商及藥廠組團來台；其次，東南亞仍是最大目標市場，馬來西亞及菲律賓兩國將組最大團；最後，日本交流團鎖定藥物授權、CDMO合作為訴求，韓國商重點在洽談醫材及醫美合作。

今年國際買家最大亮點，是中東阿拉伯國家首度有大型醫療通路集團來台，包括One Health Inc.，為阿聯最大醫療集團PureHealth旗下公司，供應逾300家醫院醫藥品；另一家Planet Pharmacies LLC是中東最大製藥商Julphar子公司，在阿聯、沙烏地阿拉伯、及阿曼等國擁有超過270家零售藥局。

第三家是阿聯Yas Holding-GMSC公司，供應該國逾190家軍醫院、診所及藥局。此外，中東的沙烏地阿拉伯、卡達及埃及都有醫療公司來台。

除了中東醫療採購團深受矚目之外，東南亞國家也是這次台灣醫療科技展一大焦點，包括馬來西亞由私立醫院協會與東南亞最大私人醫院集團IHH帶領，將有20多間醫院及醫療經銷代理商150家來台，其中包括吉隆坡、檳城、沙巴等教學醫院；隨行來台的還有大馬最大上市綜合製藥集團之一的Pharmaniaga、及大馬最大細胞公司Cryocord，都將來台洽談生技製藥的合作商機。

至於菲律賓，今年將由私立醫院協會與醫材協會率領超過百家企業來台，其中包括大馬尼拉地區20多家各級醫院，以及供應逾200家醫院的經銷代理商RMG Hospital Supply Inc.等單位。總計今年東南亞將來台的醫院院長將有120多人，副院長也超過200人。

今年東歐也將首度派代表團來台，以波蘭代表團占比最高，最具代表的團體是波蘭最大醫院組織PFSz ，轄下涵蓋波蘭500多家醫院，為東歐之最；另外，來自捷克的Linet spol. s.r o，其銷售的病床在全世界名列前茅；波蘭第二大IT服務集團ComarchA也將來台鏈結合作。

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