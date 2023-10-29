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YCC政策調整也沒用？ 日圓上周貶破150 隨時有再破可能 全因這問題

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
日圓兌美元匯價創下33年來新低點。圖／聯合報系資料照片
日圓兌美元匯價創下33年來新低點。圖／聯合報系資料照片

日圓兌美元匯價在上周一度跌破150，不僅創下33年來日圓匯價的新低點，現在最新的價位大約在149.67，隨時都有再破150的可能，對此大型金控評估，最大的問題還是出在美國公債的殖利率太強，擴大美日利差的結果。

金控高層指出，匯率表現向來都由利率來決定，甚至更精確地說，「應該是利差！」他分析，被視為全球金融資產定價之錨的美國10年期公債殖利率，25日跳升至4.96％是導火線，在美、日利差持續擴大之下，日圓匯率對美元貶破150兌1美元。

該大型金控內部也評估，這種美國公債殖利率太強所導致的日圓持續貶值壓力，即使日本央行再調整YCC的利率區間，恐怕也沒有用。

部分外資認為，10年期公債利率突然暴走之際，日本收益率曲線控制計畫（Yield Curve Control，YCC）有可能被迫調整來壓抑日圓貶值的幅度，但該金控認為，即使調整YCC的區間，美國10年公債利率是否持續失控飆升，這才是之後左右日圓匯率的重點。

該金控高層認為，倘若美國10年期公債殖利率一再走高，日本銀行想要持續維持日本收益率曲線控制計畫，將日本10年期公債值殖利率控制在1%的上限區間內，將是不可能的任務。但即使日本銀行修正日本收益率曲線控制計畫，將日本10年期公債值殖利率控制區間從目前0.5%～1%區間，上調至1%～1.5%區間，仍然無法完全抑制日圓匯率貶值趨勢，因為美日的利差擴大會繼續的引導日圓貶值，問題早已不在日本公債利率，而在美國公債利率。

這份評估報告也認為，美、日利差持續擴大，也會導致全球資金大量重新配置，全球資金重新配置不僅會發生在日圓公債與美元公債之間，更可能發生在股票與債券資產之間，這種影響將是深遠且廣泛。

美國公債 日圓匯率 日本銀行

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