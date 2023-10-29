打造氫能王國 日韓立專法、補助購車

台灣離岸風電裝置量與成長率超越日本、韓國，氫能也被國發會列為淨零關鍵戰略之一，並宣示二○二三年是氫能元年，但發展仍在嬰兒期，南韓及日本都已有上百座加氫站，台灣至今還在辦理法制發布作業中，預計年底才有第一座示範加氫站。

南韓在二○二一年實行氫能專法，在今年三月底更通過租稅特例限制法修法案，將氫能相關技術設施及電動車製造設施等革新技術產業，納入可享租稅減免優惠的範圍，由於南韓政府提供氫能車售價五成補助，目前韓國已有超過兩百座、約二百三十座加氫站，氫燃料電池車（FCEV）掛牌數已突破三萬台。

日本則以二○三○年設置九百座加氫站及八十萬輛氫能車掛牌為目標，為推廣氫能車，政府並提供包括加氫站、氫能製造設備、氫能車購車及生產成本等四大類補助，民眾除了購買氫能車從中央及地方獲取補助款外，發展氫能車的廠商也同樣提供補貼。

中油原訂年底前要完成首座移動式加氫示範站，但中油對能否如期完成也語帶保留地，且台灣至今相關法規還未正式公布、更不提相較於韓國，台灣氫能車上路數量依然掛零。

台灣氫氣相關業者早在南韓、日本發展氫能時，就做好準備，紛紛私下抱怨政府動作太慢。

經濟部能源署解釋，目前世界各國的氫能發展仍處研發、試驗階段，大多都以興辦示範計畫投入，國內還需吸取技術領先國家的經驗，來扶持國內產業發展。

氫能專法部分，短期會先透過「能源管理法」去授權指定能源的管理範疇，作為未來訂定專法的依據，長期則會檢視國際氫能技術發展及國內使用規畫，再推動氫能管理專法的立法作業。

但由於法規訂立時程模糊，有意投入的業者，如今布局氫能也只能且戰且走，等待法規明確規範，才能決定下一步。

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