快訊

國中老師打官司引爆重鬱症 養家接受治療天天像「機器人」

邱淑貞「素顏」同框郭富城 女神近照曝光讚：胖了也好看

蔡總統：再生能源發展是台灣電力結構轉型關鍵

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
蔡總統今（28）日以錄影方式為「第六屆小水力發電產業發展論壇」致詞。總統府提供
蔡總統今（28）日以錄影方式為「第六屆小水力發電產業發展論壇」致詞。總統府提供

蔡總統今（28）日以錄影方式為「第六屆小水力發電產業發展論壇」致詞表示，面對極端氣候的挑戰，2050淨零轉型已成為國際趨勢；再生能源的發展，更是台灣電力結構轉型的關鍵所在。政府從2016年以來，積極發展再生能源，我國去年綠電總發電量首度超越核電，為台灣的再生能源發展立下新的里程碑。期待大家繼續支持政府的綠能政策，攜手朝2050淨零排放的目標邁進。

蔡總統致詞時說，面對極端氣候的挑戰，2050淨零轉型已經成為國際趨勢，再生能源的發展，更是台灣電力結構轉型的關鍵所在。從2016年以來，政府積極發展再生能源，已經逐步展現成果。去年隨著風電、光電設置的快速成長，我們的綠電總發電量首度超越核電，為台灣的再生能源發展立下新的里程碑。

除此之外，政府持續修訂法規，來協助再生能源發展。像是今年，透過《再生能源發展條例》的修正，我們放寬了小水力發電設置的形式，鼓勵利用圳路、水道、管渠等既有水路和設施來引水發電。像是污水處理廠的放流水，也可以納入做為發電的評估場域。

因為這項改變，小水力發電的發展，可以更加多元而且完善；除了更能夠善用台灣地理形勢，還能夠深入社區設置來提供乾淨能源，提高地區的能源自主。

蔡總統表示，藉這個機會，我要請在座的各位先進，繼續支持政府的綠能政策，也提供更多的建言，讓我們攜手努力，共同朝2050淨零排放的目標大步邁進。

再生能源 綠電 綠能 蔡英文

延伸閱讀

同志大遊行 蔡總統：多元同行 就是與台灣民主自由同行

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

影／民團呼籲總統參選人連署支持再生能源

蘇貞昌曝曾勸「不要發那麼大的脾氣」 蔡總統：故意嚇嚇他們

相關新聞

景氣轉黃藍燈 終結連十藍...國發會：復甦力道緩步向上

國發會昨（27）日公布9月景氣對策信號綜合判斷分數為17分，較8月增加二分，跨越變燈門檻，景氣燈號轉為「黃藍燈」，結束連...

蔡總統：再生能源發展是台灣電力結構轉型關鍵

蔡總統今（28）日以錄影方式為「第六屆小水力發電產業發展論壇」致詞表示，面對極端氣候的挑戰，2050淨零轉型已成為國際趨...

美將發放390億美元晶片補助 負責資深官員訪台

美國近期可望啟動發放390億美元晶片補助，美國在台協會（AIT）台北辦事處指出，美國「晶片計畫辦公室」2位資深官員本週訪...

台中金手獎選拔出爐 20家中小企業獲獎

第22屆台中市金手獎選拔結果昨出爐，20家績優中小企業脫穎而出。台中市長盧秀燕表示，根據經濟部統計，台中是台灣近年公司與...

終結連10藍 緩步回升 9月景氣燈號轉黃藍燈

國發會昨日公布九月景氣對策信號綜合判斷分數為十七分，較上月增加二分，跨越變燈門檻，燈號由藍燈轉為黃藍燈，終結去年十一月以...

路透最新調查 台灣Q3經濟估成長2.1%

路透最新調查顯示，台灣第3季經濟成長率估可達2.1%，持續自第2季的成長1.36%緩步走高，主要來自民間消費的貢獻，但外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。