台中金手獎選拔出爐 20家中小企業獲獎

第22屆台中市金手獎選拔結果昨出爐，20家績優中小企業脫穎而出。台中市長盧秀燕表示，根據經濟部統計，台中是台灣近年公司與工廠家數成長最多的縣市，感謝中小企業奠定重要基礎，用一生的財力、物力、人力推動各種產業，對於台中及台灣經濟貢獻良多，堪稱城市英雄。

盧秀燕說，台中市工商業聚落龐大，為表揚優秀企業，市府從22年前創辦金手獎，並創辦台中市金手獎得獎廠商協進會，評審作業嚴謹，頒獎典禮也實況轉播，感謝歷屆理事長傳承經驗，讓不同產業之間共好，市府未來會持續努力，積極輔導與協助企業發展。

台中市金手獎得獎廠商協進會理事長孫志仲說，感謝市府持續舉辦金手獎評選活動，鼓勵在地企業繼續卓越精進，積極成長轉型，除提升競爭力外，也能成為火車頭帶動地方經濟發展，讓台中更進步。

孫志仲說，此屆金手獎以「數位轉型 攜手向前」作為核心，此次參選企業有許多二代傳承，讓公司經營和新的創意融合，帶著「新與舊」、「傳承與創新」精神，逐步轉型走進數位化的時代，與台中在地中小企業製造業一起走出疫情衝擊，在時代快速變動下，一步一腳印踏實向前，再創嶄新高峰。

台中市工策會指出，台中市金手獎是全國唯一由地方政府創辦的經濟獎項，為中小企業製造業的最高榮譽，自2002年創立至今，已有391家績優企業獲獎；金手獎的評選標準逐年嚴格，此屆得獎企業依然能在疫情及國際政經影響下脫穎而出，彰顯台灣頭家的拚搏精神。

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