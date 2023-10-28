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終結連10藍 緩步回升 9月景氣燈號轉黃藍燈

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

國發會昨日公布九月景氣對策信號綜合判斷分數為十七分，較上月增加二分，跨越變燈門檻，燈號由藍燈轉為黃藍燈，終結去年十一月以來連十藍。國發會經濟發展處副處長邱秋瑩表示，主要是AI（人工智慧）商機及科技新品備貨需求挹注，內需消費動能穩健；變燈表示景氣回溫趨勢確立，出口力道緩步回升，但她也語帶保留：「變燈是轉折過程，未必會非常平穩，是否會再變回藍燈，要再看後續狀況」，意即未排除再降為藍燈可能性。

不過中央大學經濟系教授吳大任表示，九月變燈主要是去年基期因素，去年十月出口值高達三百九十九億美元，估下個月（十月）又會變回藍燈，十一、十二月因為基期又變低，可能再回到黃藍燈，「目前台灣出口還看不到樂觀訊息」。

吳大任強調，美國升息循環還未結束，甚至可能會為了通膨而維持高利率，若經濟繼續強勁，升息可能性增加，加上以巴衝突對全球通膨產生很大壓力，變數不小。

吳大任認為，若要觀察出口真實狀況，要觀察絕對數據，目前美國家庭債務攀高，影響美國民眾消費能力，歐洲及中國大陸消費力道也疲弱，抑制終端需求。他舉例，去年三至八月之間，台灣每月出口值都超過四百億美元，但近幾個月都在三百五十至三百八十億美元之間，因此除非回到四百億美元，否則不算回到正常情況。

九月景氣對策分數十七分，較上月增加二分，燈號由藍燈轉為黃藍燈。九項構成項目中，海關出口值由黃藍燈轉呈綠燈，製造業營業氣候測驗點由藍燈轉呈黃藍燈，分數各增加一分；其餘七項燈號不變。不過領先指標仍是連續六個月下降，累計跌幅百分之二點九一；同時指標則是連續六個月上升，累計回升百分之五點六三。

對於出口現況，邱秋瑩表示，目前景氣是谷底往上，第四季是傳統出口旺季，會有新的消費產品，加上電子業庫存逐漸去化，有些訂單回流，都可挹注出口回溫，第四季出口可期，出口力道也緩步走升，會愈來愈穩健。

內需部分，邱秋瑩表示，內需消費動能穩健，零售及餐飲業營業額都續創新高，雖然國人也出現出國熱潮，但政府積極推動外國人來台觀光，可望挹注國內消費，內需動能可以樂觀期待。

國發會強調，整體而言，國內經濟可望緩步回升，但全球通膨反覆，歐美升息遞延效應發酵，加以地緣政治風險升溫，對全球經貿影響仍須關注。

藍燈 經濟系 通膨

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