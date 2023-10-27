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「節能阿光」將現身！台北市立動物園節能活動11月4日登場

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

面對全球淨零排放浪潮，每個家庭如何聰明地節約用電邁向「淨零綠生活」是未來淨零永續的重要課題，經濟部能源署邀請親子在11月4日(周六)，跟著節能阿光一同前往台北市立動物園參加一日節能大挑戰活動，玩遊戲、學節能，讓大小朋友都可以帶著滿滿的節電知識，邁向2050淨零綠生活。

能源署長年致力推廣能源教育，今年度辦理的全國中小學小劇場創作比賽，也將於11月4日當天進行10強決賽，面對今年全球有感的溫度飆升災情，小朋友會拿出什麼樣的創意來節能減碳救地球呢？邀請民眾一同觀賞全國10強的精湛演出。

能源署表示，當天舞台上除了豐富的小劇場創作競賽，並將邀請台中市進德國小的學生，透過洗腦節奏及可愛爆棚的舞蹈，演出節約用電歌曲「關關燈」，宣傳居家省電小撇步，還有MOMO親子台的哥哥姐姐唱跳互動、節能問答贈好禮等橋段，陪大家一同渡過愉快的親子時光。

究竟一天之中有哪些地方能夠節能呢？能源署最愛的節能阿光將帶領大小朋友走訪攤位區，透過不同場域分享節電妙招，一同進行節能大挑戰。除了隨手關燈、電腦長時間不用時關機，睡覺想開冷氣設定26~28度、搭配電扇清涼好入睡，向冷氣說「明年見～」之前，別忘了清洗冷氣濾網、擦拭進出風口，讓明年冷氣機可以健康又節能地運轉。

能源署指出，多樣化的遊戲攤位可以讓孩子忘記3C快樂過關，而活力有趣的遊戲融入淨零碳排需要的各種知識行動，更能夠讓孩子接觸學習新事物，激發想像力，是周末帶孩童一起放電的好去處，同時現場還有限量的DIY風車及闖關成功的節能禮物，讓參與的家庭一起帶回家，並將學習到的節能知識化為節能種子，在心中發芽化為行動，融入在每日的生活中。

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