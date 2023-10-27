「節能阿光」將現身！台北市立動物園節能活動11月4日登場
面對全球淨零排放浪潮，每個家庭如何聰明地節約用電邁向「淨零綠生活」是未來淨零永續的重要課題，經濟部能源署邀請親子在11月4日(周六)，跟著節能阿光一同前往台北市立動物園參加一日節能大挑戰活動，玩遊戲、學節能，讓大小朋友都可以帶著滿滿的節電知識，邁向2050淨零綠生活。
能源署長年致力推廣能源教育，今年度辦理的全國中小學小劇場創作比賽，也將於11月4日當天進行10強決賽，面對今年全球有感的溫度飆升災情，小朋友會拿出什麼樣的創意來節能減碳救地球呢？邀請民眾一同觀賞全國10強的精湛演出。
能源署表示，當天舞台上除了豐富的小劇場創作競賽，並將邀請台中市進德國小的學生，透過洗腦節奏及可愛爆棚的舞蹈，演出節約用電歌曲「關關燈」，宣傳居家省電小撇步，還有MOMO親子台的哥哥姐姐唱跳互動、節能問答贈好禮等橋段，陪大家一同渡過愉快的親子時光。
究竟一天之中有哪些地方能夠節能呢？能源署最愛的節能阿光將帶領大小朋友走訪攤位區，透過不同場域分享節電妙招，一同進行節能大挑戰。除了隨手關燈、電腦長時間不用時關機，睡覺想開冷氣設定26~28度、搭配電扇清涼好入睡，向冷氣說「明年見～」之前，別忘了清洗冷氣濾網、擦拭進出風口，讓明年冷氣機可以健康又節能地運轉。
能源署指出，多樣化的遊戲攤位可以讓孩子忘記3C快樂過關，而活力有趣的遊戲融入淨零碳排需要的各種知識行動，更能夠讓孩子接觸學習新事物，激發想像力，是周末帶孩童一起放電的好去處，同時現場還有限量的DIY風車及闖關成功的節能禮物，讓參與的家庭一起帶回家，並將學習到的節能知識化為節能種子，在心中發芽化為行動，融入在每日的生活中。
▪ 預售屋解約率1%高雄最多 解約異狀可視為景氣指標
▪ 朋友想買北市大安區逾50年老公寓 網見這結構搖頭：別了吧
▪ 法人瘋商辦置產 中山區51年老商辦單價衝90萬
▪ 大樓社區安裝充電樁 竹北居冠、台北幾近墊底
▪ 地段好也沒用？1原因讓他想退訂房子 眾人全點頭：人會憂鬱
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言