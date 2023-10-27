翻開景氣黑歷史 史上最長景氣藍燈紀錄因「這事」而起

隨著9月出口轉正、製造業廠商信心回升，國發會今（27）日公布的9月景氣燈號終結「連十藍」，轉呈黃藍燈。至於史上最長景氣藍燈紀錄，則是發生在2000年12月到2002年2月的「連15藍」，當時全球經濟受到網路泡沫衝擊。

根據國發會資料顯示，這次的景氣「連十藍」，發生自2022年11月至今年8月期間，連續亮出十顆代表景氣「低迷」的藍燈。

而今年8月發生的景氣燈號「連十藍」已比金融海嘯時期的連九藍還久，並追平2011年11月到2012年8月的歐債危機，以及2015年6月到2016年3月的科技景氣下滑。

至於這次甫甩開的景氣「連十藍」，則是2022年間，美國聯準會（Fed）展開「暴力升息」，國際金融局勢動盪，加上通膨、地緣政治風險升溫等負面因素籠罩，全球需求迅速萎縮，進而衝擊台灣出口表現。

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