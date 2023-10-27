總統：OECD性別指數報告 台灣排名表現亞洲第一

總統蔡英文今天表示，性別平等是台灣社會重要的價值，OECD的2023年性別指數報告顯示，台灣的性別平等表現排名亞洲第一。政府將精進各領域的性別平等，打破職涯選擇的刻板印象。

蔡總統上午以錄影方式為2023女科技人大會「科技女力國際進行式－前導」致詞時表示，感謝台灣女科技人學會，長期以來積極促成女科技人的交流合作，來提升專業發展。

總統說，台灣在科技產業的優勢，在全球供應鏈中扮演重要的角色，國際社會也愈來愈重視台灣的科技貢獻。這當中，有許多來自女科技人的努力。女科技人所提供的寶貴經驗，更是台灣科技發展的重要推力。

她並向女科技人表達敬意，感謝她們為台灣的科學領域貢獻專業，發揮創造力和影響力。

總統表示，性別平等是台灣社會重要的價值。根據經濟合作暨發展組織（OECD）公布的2023年「社會習俗性別指數報告」，台灣的性別平等表現排名亞洲第一。

她說，希望台灣繼續創造性別平等的環境，透過今天的大會，也期待能夠結合全球的女科技人集思廣益，提供政府改進的建議和方案，讓女科技人都可以在更平等、更包容的情境下，展現細膩、韌性和創新。

總統表示，政府也會持續努力，透過女性創業計畫、育兒政策等措施，精進各領域的性別平等，打破職涯選擇的刻板印象。相信當更多的女性朋友加入科研行列，台灣產業的整體競爭力也會更加提升。

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