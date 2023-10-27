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感謝女科技人貢獻專業 總統：持續精進各領域性別平等

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

蔡總統今（27）日以錄影方式為「2023女科技人大會『科技女力國際進行式－前導』」致詞時表示，台灣在科技產業的優勢，讓我們在全球供應鏈中扮演重要角色，感謝女科技人為台灣的科學領域貢獻專業，發揮創造力和影響力。

她強調，政府會持續努力，透過女性創業計畫、育兒政策等措施，來精進各領域性別平等，打破職涯選擇的刻板印象，相信當更多女力加入科研行列，臺灣整體產業競爭力也會更加提升。

蔡總統致詞時說，台灣在科技產業的優勢，讓我們在全球供應鏈中扮演重要的角色，國際社會也越來越重視台灣的科技貢獻。這當中，有許多來自女科技人的努力。女科技人所提供的寶貴經驗，更是台灣科技發展的重要推力。

她表示，我要向在座的女科技人表達敬意，感謝各位為台灣的科學領域貢獻專業，發揮創造力和影響力。

性別平等是台灣社會重要的價值。根據OECD公布的2023年「社會習俗性別指數報告」，台灣的性別平等表現排名亞洲第一。

蔡總統指出，我們希望，台灣繼續創造性別平等的環境，透過今天的大會，我也期待，我們能夠結合全球的女科技人集思廣益，提供政府改進的建議和方案，讓女科技人都可以在更平等、更包容的情境下，展現細膩、韌性和創新。

政府也會持續努力，透過女性創業計畫、育兒政策等措施，來精進各領域的性別平等，打破職涯選擇的刻板印象。

我相信，當更多的女性朋友加入科研行列，臺灣產業的整體競爭力也會更加提升。

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