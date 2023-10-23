建物徵收必起爭議？ 內政部：檢討查估、補償基準
內政部長林右昌今(23)日上午赴立法院內政委會報告業務概況並備詢，針對有關建物徵收補償查估標準的調整方向，林右昌表示，區段徵收須符合必要性、公益性等重要基本原則；當人民財產提供公共使用，所產生的公共利益，須以一定的查估基準提供補償，才能保障人民財產權。
立委莊瑞雄點出當前查估基準的三大問題：一、內政部只有大方向指引，沒有細節、不夠具體。二、查估時，比一般市場估價之項目簡陋，造成估值低於期待。三、內政部訂定基準不夠具體，實務上提供了地方政府製造查估「時間差」的誘因，用較低的價格去徵收高價值的土地，造成爭議。
林右昌坦言，目前在徵收在執行面，的確發生相關爭議的情事，對此，將由地政司做檢討查估的細節和基準的制定，盡快提出新的基準、原則、指引的規範。
對此，內政部地政司長王成機補充說明，目前內政部已有訂定七大項目的建物徵收補償查估基準，並授權由地方政府按照當地成本估算，但仍會聽各方意見，有必要將會滾動式修正，使規範更具體，避免出現各縣市不一的情形。
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