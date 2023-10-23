市場意外！9月面板生產年增16%漲勢強勁 經濟部這樣看

經濟部統計處今（23）日指出，今年9月製造業生產指數88.81，年減7.01%，為連續第16個月負成長走勢。資訊電子業生產年減9.38%。其中，面板及其組件業生產竟年增16.09%，漲勢強勁，且呈連續2個月正成長，令市場意外。

面板業景氣春燕出現？經濟部統計處副處長黃偉傑分析，這波面板生產轉正成長，主要受惠於雙11電視大尺寸面板備貨需求挹注，未來是否歐美訂單接續其生產動能，以及車用面板後續發展為何，仍有待觀察。換言之，經濟部認為，面板業生產可能只是短暫反彈。

我製造業生產指數年增率仍呈負成長，陷在史上最長黑的隧道中。黃偉傑分析，全球經濟成長放緩，終端市場需求低迷，加上產業鏈持續庫存調整所致，惟減幅已逐步收斂。

其中，資訊電子產業受終端電子產品需求疲弱，半導體供應鏈持續調整庫存影響，電子零組件業生產年減9.38%。其中，面板及其組件業生產則年增16.09%，令外界意外。

傳產方面，經濟部指出，因全球經貿動能低緩，終端需求仍未明顯回升，業者設備投資保守觀望，致機械設備業年減14.44%，黃偉傑分析，機械產品主要出口市場為中國大陸及歐洲，但這兩市場景氣不如美國；加上全球經濟展望不佳，使企業投資遞延或卻步。

9月化學材料及肥料業生產年減0.43%、基本金屬業年減0.97%；汽車及其零件業則年增0.53%，主因國內車市買氣熱絡，多款新車改版上市熱銷，加上部分汽車零組件廠商 受惠國內外訂單回升所致。他表示，上述傳統產業表現相對穩定，有機會下月持續轉佳。

經濟部提醒，全球經濟受通膨反覆，升溫及貨幣緊縮的滯後效應影響，加上美中科技爭端、俄烏戰爭、以巴衝突等地緣政治風險加劇，恐拖累全球經濟復甦步伐，進而影響我國製造業成長力道。

商品推薦