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製造業生產連16黑 惟 AI 伺服器帶動「這產業」確定長紅

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部統計處今（23）日指出，今年9月工業生產指數89.6，年減6.72%，其中製造業生產指數88.81，年減7.01%，雙雙為連續第16個月負成長走勢，減幅收歛。經濟部分析，10月基期偏低，加上國際品牌消費性電子新品陸續上市，以及歐美年終旺季備貨需求挹注，可望維繫我國製造業生產動能，10月製造業生產指數有機會拚轉正。

經濟部統計處並指出，今年第3季工業生產、製造生產分別年減11.06%、年減11.37%，皆為連續第5季負成長。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，今年消費性電子備貨潮的確不如去年，但逐月轉好態勢是明確的。整體而言，今年第4季製造業生產年增率難以轉為正成長，但10月及12月各有一波備貨潮，加上基期偏低，有可能出現單月正成長。目前預估10月製造業生產呈年減2.8%，「只要手機新品賣得好一些些，有機會拚轉正」。

電腦電子產品及光學製品業則有好消息。黃偉傑指出，受惠於雲端資料服務需求，帶動AI伺服器增產，9月電腦電子產品及光學製品業生產指數創下歷年單月新高，年增3.93%，已連續3個月呈正成長，預期10月仍繼續成長。

他認為，AI伺服器風潮應是長期訂單，由「小風」逐漸變成「大風」，呈價量齊揚，若觀察伺服器生產價值（亦即生產量乘上銷售價格），7月年成長1.4倍，8月年成長1.8倍，成長態勢驚人，更支撐今年第3季製造業生產動能。

工業生產指數 製造業 經濟部

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