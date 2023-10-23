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北市信義兒福A1都更案動土 鄭文燦：打造全齡宅65歲長者優先入住

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
模擬圖／國家住宅及都市更新中心
模擬圖／國家住宅及都市更新中心

行政院副院長鄭文燦今（23）日出席「台北市信義區兒福A1公辦都市更新案動土典禮」時表示，在中央、地方與民間三方公私協力合作下，未來將在這塊2,600餘坪基地上打造300戶全齡友善住宅，其中60%戶數優先提供家中有65歲（含）以上長者入住，建構具有健康照顧、全齡生活服務、促進社區參與等多元服務的樂活住宅，讓長者生活在充滿愛的社區之中，成為全台都更的典範。

鄭文燦指出，台北市信義區兒童福利中心A1基地公辦都市更新案，特別選在重陽節今日動土，別具意義。這塊基地前身為中華基金會經營的職業訓練中心，未來將透過「公辦都更」方式，打造成為全民友善生態、養生樂活全齡社區的亮點建設，顯見都更對於台北市及整個台灣的重要性。

鄭文燦表示，此次兒福A1公辦都更案共有3大特點，首先是中央、地方與民間跨部門的合作，透過內政部、財政部、臺北市政府與順天建設公司共同協力，將兒童福利中心6塊基地以「權值交換」概念共同規劃，不僅讓地上物所有權人中華基金會擁有的土地權利價值集中，更維持每塊基地的完整性，突破以往都更難以整合的困境。

其次，則是台北市政府勇於走出長者、老宅的「雙老」困境，透過都更逐步讓空間活化，打造更為友善的居住環境；最後一大特點則是A1基地建蔽率約38.64%，將建構開闊的社區中庭，里民鄉親未來可將此空間視為一座大客廳，透過辦理各項活動，讓老、中、青三代更加親近互動，也讓長者感受到被接納與認同。

鄭文燦進一步指出，順天建設（5525）以「住好厝，結好緣」理念，並以四合院內庭為發展構想，在2,600餘坪兒福A1基地上打造300戶全齡友善住宅，其中60%戶數將優先提供家中有65歲（含）以上長者入住，同時社區亦規劃醫療診所、商業空間、藝術中心、住宿式長照機構、日照中心及區民活動中心等空間，建構健康照顧、全齡生活服務、促進社區參與、鄰里相互連結的環境，成為多元服務的樂活住宅，讓長者生活在充滿愛的社區之中，成為全台都更的典範。

公辦都更 鄭文燦 都市更新

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