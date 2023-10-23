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工業生產指數連16黑 統計處：減幅已經收斂

聯合報／ 記者柳名耕／即時報導
經濟部統計處今發布工業生產指數，已連續16個月負成長，但預估10月指數將優於9月。圖／聯合報系資料照
經濟部統計處今發布工業生產指數，已連續16個月負成長，但預估10月指數將優於9月。圖／聯合報系資料照

經濟部統計處今（23日）發布9月工業生產指數89.6，衰退6.72%，製造業生產指數88.81，衰退7.01%，2指數皆連16個月負成長，延續最長衰退紀錄，經濟部統計處表示，主要因全球經濟成長放緩、終端需求疲軟以及產業鏈持續調整庫存，目前減幅已收斂。

統計處指出，電子零組件業衰退9.38%，主因終端電子產品需求疲弱，半導體供應鏈持續調整庫存，客戶下單趨於保守，致晶圓代工、構裝IC、IC載板等生產下滑，惟大尺寸面板因電視面板備貨需求挹注續呈增產，抵銷部分減幅。累計1至9月較上年同期衰退21.92%。

電腦電子產品及光學製品業，生產指數123.05，續創歷年單月新高，年增3.93%；統計處表示，主要受惠雲端資料服務需求暢旺，以及人工智慧等新興應用加速擴展，帶動伺服器生產上揚，但全球經濟復甦步調遲緩，終端市場需求疲軟，其中以其他電腦週邊設備及零組件、工業電腦、其他光學元件、筆電等減產較多，抵銷部分增幅，累計1至9月較上年同期衰退2.94%。

機械設備業衰退14.44%，受全球經濟展望不佳，業者設備投資保守觀望，廠商接單下滑，其中以電子及半導體生產用機械設備、線性滑軌、滾珠螺桿、其他通用機械及零組件等減產較多，累計1至9月較上年同期衰退18.77%。

汽車及其零件業年增0.53%，國內車市買氣熱絡，多款新車改版上市熱銷，帶動電動轎車、客貨兩用車增產，加以部分汽車零組件廠商受惠國內外訂單回升所致，惟燃油小型轎車因產線調配生產熱門車種而減產，抵銷部分增幅，累計1至9月較上年同期增加1.55%。

統計處表示，統計第3季製造業生產指數877.75，衰退11.37%，累計1-9月同年期比衰退16.07%；針對10月生產量製造業者預估較9月增加的有8.7%，持平占72.5%，減少占18.8%；預估10月生產指數將比9月增加。

工業生產指數 製造業 經濟部

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