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新創永續能源機會多 曾文生勉學生發想

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
活水社企投資開發公司共同創辦人陳一強則以「社會創業」為主題，鼓勵學生發揮對「永續」的想像。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
活水社企投資開發公司共同創辦人陳一強則以「社會創業」為主題，鼓勵學生發揮對「永續」的想像。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

「台灣每賺十塊錢，就有一塊是在買化石燃料！」經濟部次長曾文生22日於氣候變遷青年論壇指出，所以國內投資淨零技術，增加再生能源是未來經濟發展的重要一環，保守估計規模可達 GDP 的 20%。稍後在場新創業者也分享永續創業的案例，如業者透過租金的方式，向民眾租借屋頂蓋光電板，再將綠電買給企業。

10%GPD在買能源

第三屆「2023臺灣氣候行動博覽會 TWCAE」日前於松山文創園區舉辦聚焦在永續(Sustainability)、轉型(Transition)及綠色生活(Green Living)等三大議題主軸。此次「氣候變遷青年論壇」22日舉辦，探討青少年對「永續」的創意發想。

曾文生表示，藉由民間力量參與，加上政府跨部門政策決策與協調，可以壯大淨零碳排的力量。他向台下觀眾提問說，「你們知道購買化石燃料佔國家GDP的比例嗎？」不少民眾抬起頭看著曾文生等待回應。

曾文生說表示，台灣每年進口化石燃料大概佔GDP的10%，意味著台灣每賺十塊錢就有一塊拿去買能源，這也意味著投資國內的再生能源、永續科技已經成為經濟發展的重要一環，保守估計淨零經濟規模能達到GDP的20%。他更期許學生也能成為提出氣候解方的貢獻者。

出租屋頂生綠電

活水社企投資開發公司共同創辦人陳一強則以「社會創業」為主題強調，面對低碳淨零的願景，也需要許多企業新創的主意。他說，如果想讓新創概念持續發揮影響力，就要從「長：可持續的時間」、「闊：受益者的數量」、「高：同儕間的領頭羊」、「深：受益者的改變」與「快：快速累積力量」等要素入手，才能發揮出影響力。

國內首家再生能源售電業「陽光伏特家」共同創辦人陳惠萍分享創業理念說，陽光伏特家就是建置全民電廠的平台，幫助屋主協助評估屋頂形式與日照狀況，建置光電板，將綠電賣給企業，並支付民眾屋頂的租金，目前已經有4萬多位民眾參與，盼能讓一般大眾都能參與綠電生產。

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