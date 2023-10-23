離岸風電3-2期 國產化規定將放寬

原訂月底前公告的離岸風電區塊開發第二期（三之二期）選商規則將出現重大變化。其中備受關注的國產化關聯方案，在開發商意見表達及壓力下，將有重大調整。經濟部產業發展署長連錦漳表示，「一定會調整，但不能不做國產化」，會調整到讓開發商「不能接受，但又做得到」。

因應三之二期選商規則產業關聯方案重大調整，經濟部能源署將於十一月上旬再次舉行說明會，端出調整後方案與開發商溝通；如果順利，預計十一月中旬正式公告，最快明年四月截止投標。

經濟部能源署九月廿七日發布三之二期選商機制規畫草案，規畫採「先履約審查、後競比」兩階段選商流程。國產化產業關聯分數須達七十分以上，才能進入競比階段；最後排序也依產業關聯分數高低排序，最高分可獲一ＧＷ風場，國產化分數在三之二期決定性因素。隨後開發商意見如雪片般飛來，甚至歐盟也提出意見，相關官員坦言，「壓力很大」。

據了解，經濟部重新審視三之二期選商規則主要有選商機制、行政契約、以及國產化關聯方案等三面向，其中國產化關聯方案將大幅調整。原方案是國產化廿一項各有配分，總分一百分，開放全自選，須達七十分以上才能競標。官員說，開發商認為標準太高，甚至主張取消國產化規定，本土供應商則希望訂高標，經濟部必須兩者間求取平衡。

連錦漳表示，產業關聯不可能不做，因為離岸風機一插就是廿年，為了穩定供電和後續維護，一定要有本土供應鏈；而在規畫國產化方案，最大原則就是不能延遲風場併網期程，一定要如期完成，因此會調整到各方都可以接受。

據了解，開發商主張國產化分數的分母都往上推，原規畫方案是七十分／一百分，開發商主張改成七十分／一二○分、或七十分／一四○分，開發商國產化義務因此降低。

官員透露，國產化廿一項目配分將調整，上述分母和分子也會調整，但目前未定案。

至於開發商要求三之二期併網年限能有一年緩衝期；選商機制最後階段，除比國產化分數外，也應同步評比財務和技術。經濟部對此並未表態，僅表示還要評估，下月上旬說明會將一併說明。

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