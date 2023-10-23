離岸風電開發商：併網年限給緩衝

離岸風電區塊開發第二期（3-2期）選商規則將出現重大變化。除了國產化關聯出現重大歧異外，離岸風電開發商要求3-2期併網年限能有一年緩衝期；選商機制最後階段，除比國產化分數外，亦應同步評比財務和技術。

對於上述這兩項要求，經濟部目前仍不表態，僅表示還要評估，11月上旬說明會將會一併說明。

官員表示，經濟部能源署在9月27日發布3-2期選商機制規畫草案後，截至目前收到各方意見，主要聚焦在選商機制、行政契約、以及國產化關聯方案等三方面。

針對行政契約方面，據了解，開發商希望比照離岸風電第二階段潛力場址，允許得標業者併網有一年緩衝期，亦即晚一年併網不違約、不受罰。開發商有此要求主要是考量施工期間碼頭排程，讓業者有彈性。對此，能源署表示，因為3-1期並無此緩衝期，卻在3-2期享有此緩衝，恐會有不公平爭議。

針對選商機制，原規畫二階段選商流程，在第二階段競比作業，比價格之後，就是比國產化產業關聯分數，因價格各家業者都會填0元，所以實務上第二階段只比國產化產業關聯分數高低。因此，開發商主張，應將財務和技術也納入最後評比。對此，官員認為，財務和技術也要有客觀指標才能納入評比。

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