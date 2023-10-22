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油價連6降 加油再等等 中油：明起汽、柴油各降0.3元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

台灣中油宣布，自明（23）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.9元、95無鉛汽油每公升31.4元、98無鉛汽油每公升33.4元、超級柴油每公升27.5元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收3.9元及5.3元。

台灣中油表示，本週受以巴衝突因黎巴嫩真主黨涉入恐擴大戰線及美國首度制裁運輸俄油之油輪船東等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲3.51美元，新台幣兌美元匯率貶值0.146元，國內油價依公式計算漲幅為3.54%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲3.6元及5.0元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收3.4元及4.8元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.5元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.9元及5.3元，國內汽、柴油實際每公升各調降0.3元。

國際油價 中油

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